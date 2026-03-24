Europol: Der Kampf gegen Migranten-Schleuser wird verstärkt (Archivbild). (Jerry Lampen/anp/dpa)

In Den Haag wurde ein neues Zentrum der Polizeibehörde Europol eröffnet. Es soll nationale Ermittlungen koordinieren und mit der europäischen Grenzbehörde Frontex zusammenarbeiten. Ein Schwerpunkt ist nach Angaben von Europol die Auswertung von Daten, um Geldströme der Schleuser aufzuspüren.

Europol-Chefin De Bolle, erklärte, Menschenschmuggel sei für das organisierte Verbrechen zu einem globalen Geschäft geworden. Migranten müssten für die oft lebensgefährliche Reise nach Europa bis zu 20.000 Euro bezahlen. Die Gewinne würden von den Kriminellen meist in Kryptowährungen angelegt.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.