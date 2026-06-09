Hafenstadt Tyrus

Aus der Stadt Tyrus im Libanon wurden israelische Angriffe gemeldet. (AFP / KAWANT HAJU)

In der Küstenstadt Tyrus seien neun Menschen bei Luftangriffen getötet und 27 weitere verletzt worden, hieß es aus Kreisen des libanesischen Zivilschutzes. Die israelische Armee rief die Bewohner auf, auch die christlichen Viertel in Tyrus zu verlassen. Viele Menschen hatten dort in den vergangenen Tagen Zuflucht gesucht. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, sich in den Vierteln vor Angriffen zu verstecken.

Israel und der Libanon hatten sich vergangene Woche auf einen neuen Plan zur Umsetzung einer bisher unwirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Hisbollah akzeptiert die Pläne nicht.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.