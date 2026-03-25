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Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden neun Menschen in den Provinzen Nabatije und Sidon getötet. Es gebe außerdem Dutzende Verletzte. Zuvor hatte die israelische Armee Angriffe gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz angekündigt und die Bewohner der südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut zur Evakuierung aufgerufen. Der israelische Verteidigungsminister Katz kündigte an, dass Israel die Kontrolle über große Teile des Südlibanons übernehmen wolle.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.