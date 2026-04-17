Fußball-Weltmeisterschaft New York verzehnfacht Kosten für Nahverkehrsbahn-Ticket auf 150 Dollar
Deutsche Fußball-Fans müssen sich bei der Weltmeisterschaft in New York auf hohe Kosten für den Nahverkehr einstellen. Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des Turniers 150 US-Dollar kosten. Das bestätigte der Verkehrsbetrieb New Jersey Transit, wie der Sportinformationsdienst berichtet. Normalerweise liegt der Preis bei 12,90 Dollar.
Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte, zumal auch die Ticketpreise hoch sind. Ermäßigungen gibt es in New York keine, auch Kinder und Rentner müssen somit 150 Dollar bezahlen. Das DFB-Team spielt am 25. Juni in dem Stadium in Gruppe E gegen Ecuador. Bei der WM 2022 in Katar und der EM 2024 in Deutschland hatten Fans mit einem Spielticket kostenlosen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erhalten. Die FIFA hatte zuletzt Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Transportkosten der Fans bei der Fußball-WM zurückgewiesen.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.