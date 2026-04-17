Fußball-Weltmeisterschaft

Das MetLife Stadium in New York/New Jersey (Archivbild) (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Brad Penner)

Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte, zumal auch die Ticketpreise hoch sind. Ermäßigungen gibt es in New York keine, auch Kinder und Rentner müssen somit 150 Dollar bezahlen. Das DFB-Team spielt am 25. Juni in dem Stadium in Gruppe E gegen Ecuador. Bei der WM 2022 in Katar und der EM 2024 in Deutschland hatten Fans mit einem Spielticket kostenlosen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erhalten. Die FIFA hatte zuletzt Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Transportkosten der Fans bei der Fußball-WM zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.