Aussichtsreicher Kandidat für die New Yorker Bürgermeisterwahl, Zohran Mandani (picture alliance / abaca / TNS / ABACA)

Als Favorit in der Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern gilt der 34jährige Demokrat Zohran Mamdani. Er verspricht für den Fall seines Wahlsiegs unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Zur Finanzierung will Mamdani die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen anheben.

In den Umfragen hatte der linksgerichtete Politiker zuletzt deutlich vorn gelegen. Ein Wahlsieg würde ihn zu einem der prominentesten Gegenspieler von US-Präsident Trump machen. Mamdani wäre zudem der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte von New York. Der derzeitige Amtsinhaber Adams - ebenfalls von den Demokraten - hatte nach einem Korruptionsskandal eine erneute Kandidatur zurückgezogen.

Die Wahllokale schließen nach deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch.

