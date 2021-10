SPD-Generalsekretär Klingbeil ist dagegen, mit Vorbedingungen in die Gespräche über eine Ampel-Koalition zu gehen. +++ Aus Sicht der Bundeszentrale für politische Bildung ist das "Ende der Volksparteien besiegelt". +++ Der CDU-Politiker Röttgen hätte einen Rücktritt von Parteichef Laschet nach der Wahl "falsch" gefunden. +++ Mehr im Newsblog.

Montag, 4. Oktober

+++ SPD-Generalsekretär Klingbeil hat sich gegen inhaltliche Vorfestlegungen bei den Sondierungsgesprächen für eine Ampel-Koalition mit den Grünen und der FDP ausgesprochen. Es gehe jetzt nicht darum, rote Linien zu formulieren, sondern die großen Herausforderungen für Deutschland zu meistern, sagte er im ZDF. Andere Machtoptionen für die SPD wie etwa eine große Koalition lehnte er ab. "Da gibt es auch keinen Plan B."

+++ Die Bundestagswahl hat nach Ansicht des Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Krüger, das "Ende der Volksparteien besiegelt". Krüger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der 26. September stelle insofern "eine Zäsur in der Nachkriegsgeschichte" dar. Bei der Wahl hatte die SPD zwar gewonnen, aber nur mit 25,7 Prozent. Die Union erhielt nur noch 24,1 Prozent der Stimmen. Bis 2005 hatten beide Volksparteien stets an die 30 Prozent oder auch weitaus mehr erreicht. Laut Krüger geht mit dieser Entwicklung eine Personalisierung einher, sie sei "unaufhaltsam". Sie war schon in diesem Wahlkampf kritisiert werden.

+++ Die FDP macht den Verzicht auf Steuererhöhungen zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung. Das habe man vor der Wahl versprochen und man werde von dieser Position nicht abrücken, sagte Generalsekretär Wissing im ZDF. Die FDP sei hier inhaltlich näher an CDU und CSU als an der SPD.

+++ Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner hält die Unterschiede zur FDP für überbrückbar. Stegner sagte im Deutschlandfunk, man sei sich einig, dass der wirtschaftliche und ökologische Umbau der Industrie schnell vorangetrieben werden müsse, um das Klima zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten.

+++ Der CDU-Politiker Röttgen hätte es nach eigenen Angaben "falsch" gefunden, wenn der Parteivorsitzende Laschet nach der verlorenen Bundestagswahl zurückgetreten wäre. Röttgen sagte in der ARD-Sendung "Anne Will", noch immer sei nicht klar, wer eine Regierung bilden könne - SPD, Grüne und FDP oder die Union mit Grünen und FDP. Solange sei die Union in der Pflicht, Gespräche zu führen, erklärte Röttgen - "und zwar mit dem Personal, das gewählt worden ist". Röttgen war im Januar bei der Wahl zum Bundesvorsitz der Union unterlegen und gilt als einer derjenigen, die im Fall eines Rücktritts von Laschet Interesse an einer Nachfolge hätten.

