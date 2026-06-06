Newsblog zur Lage im Nahen Osten

Abschuss einer iranischen Rakete (Archivbild) (AFP / -)

Freitag, 5. Juni

+++ Der Nahost-Konflikt hat laut den Vereinten Nationen die Hungerkrise von mehreren Millionen Menschen verschärft.

Durch den Konflikt zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits seien Kraftstoff, Dünger, Lebensmittel und humanitäre Hilfe zunehmend teurer geworden, warnte das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) in Rom. Es habe die Lage in drei besonders betroffenen Ländern analysiert. Demnach hätten zusätzlich 2,5 Millionen Menschen in Somalia, 1,3 Millionen in Sri Lanka und 2,3 Millionen in Afghanistan Schwierigkeiten, ihren grundlegenden Nahrungsmittelbedarf zu decken. Viele litten unter akutem Hunger.

Das WFP befürchtet, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verschärfen wird. Landwirte kämpften in der Aussaatphase mit gravierender Düngemittelknappheit und hohen Treibstoffpreisen. Dies dürfte verheerende Folgen für die Ernteerträge haben, betonte das WFP.

+++ In Tyros im Süden des Libanon hat es nach Angaben der dortigen Behörden erneut mehrere Tote bei israelischen Angriffen gegeben.

Die Nachrichtenagentur AFP meldet unter Berufung auf den Zivilschutz, in der Nähe eines Krankenhauses und in einem Wohngebiet seien insgesamt sieben Menschen ums Leben gekommen. Es gab zahlreiche Verletzte. Die israelische Armee forderte Bewohner von drei Orten nördlich des Litani-Flusses auf, das Gebiet zu verlassen. Dort werde man Ziele der militant-islamistischen Hisbollah angreifen.

+++ Die Iran-Expertin Sanam Vakil sieht vier Hindernisse bei Verhandlungen zwischen Teheran und Washington.

Sie schrieb im britischen "Guardian", es gehe um fehlendes Vertrauen, mangelnde Kontakte, höchst unterschiedliche Ansprüche sowie innenpolitischen Gegenwind. Vakil ist Direktorin des Nahost- und Nordafrika-Programms bei Chatham House, einem unabhängigen britischen Thinktank mit Sitz in London.

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+++ Im Libanon hat es erneut gegenseitigen Beschuss zwischen der militant-islamistischen Hisbollah und der in den Süden des Landes vorgerückten israelischen Armee gegeben.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurde ein Soldat bei einem Angriff der Miliz getötet. Daraufhin habe man Infrastruktur der Hisbollah bombardiert. Die vom Iran unterstützte Miliz gab anschließend einen weiteren Raketenangriff auf israelische Einheiten bekannt. Das libanesische Gesundheitsministerium berichtete unterdessen über acht Tote und mehrere Verletzte bei israelischen Angriffen auf den Süden und Osten des Landes. Erst tags zuvor hatte Hisbollah-Chef Kassim eine Vereinbarung zwischen dem Libanon und Israel zur Umsetzung einer Waffenruhe abgelehnt.

Die Regierung in Beirut und deren Armee sind keine Kriegspartei. Da die Hisbollah aber vom Libanon aus operiert, zielen die israelischen Angriffe immer wieder auf das Territorium des Landes. Die Miliz agiert dort bislang weitgehend autonom und wehrt sich unter anderem gegen Pläne für eine Entwaffnung.

Donnerstag, 4. Juni

Hisbollah-Chef Kassim wies in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache vor allem die Forderung nach einer Entwaffnung der Miliz zurück. Unterhändler Israels und des Libanon hatten sich gestern in Washington darauf verständigt, die bereits seit April geltende, aber brüchige Waffenruhe tatsächlich umzusetzen. Allerdings ist die libanesische Armee nicht Kriegspartei.

+++ Ein Soldat der UNO-Friedensmission Unifil im Libanon ist nach Angaben der Vereinten Nationen bei einem Mörserangriff im Südlibanon gestorben.

Der Soldat sei in den frühen Morgenstunden seinen Verletzungen erlegen, nachdem er zunächst in ein Krankenhaus in der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen worden war, teilte Unifil mit. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge am späten Abend in der Nähe des Orts Mardsch Ujun im Südlibanon. Zwei weitere Blauhelme seien ebenfalls verletzt worden, hieß es. Unifil machte zunächst keine Angaben dazu, von welcher Seite aus der Angriff kam. Man habe eine Untersuchung zur Klärung des genauen Hergangs eingeleitet.

Vertriebene Libanesen können noch nicht in ihre Häuser zurückkehren, teilte der israelische Verteidigungsminister Katz mit. Die Truppen würden in der sogenannten Sicherheitszone bleiben, um die dortige terroristische Infrastruktur abzubauen. Israel behalte sich zudem ‌das von den USA unterstützte Recht vor, als Reaktion auf Angriffe auch Ziele in Beirut anzugreifen.

+++ Im Libanon gibt es trotz eines neuen Anlaufs, die bisher kaum wirksame Waffenruhe umzusetzen, weitere israelische Angriffe.

Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete über mindestens zwei Drohnenattacken auf Fahrzeuge im Süden des Landes. Das israelische Militär äußerte sich nicht dazu. Der israelische Polizeiminister Ben-Gvir wandte sich gegen die jüngsten Gespräche in den USA zur Umsetzung der Waffenruhe. Er schrieb auf der Plattform X, der libanesische Staat sei ein Partner der Hisbollah und nicht in der Lage, die Miliz aus dem Grenzgebiet zu verdrängen.

Unterhändler Israels und des Libanon hatten sich in Washington darauf verständigt, Zonen einzurichten, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausüben. Die Hisbollah soll sich aus Gebieten nahe der Grenze zu Israel zurückziehen und den Beschuss Israels einstellen.

Ein Sprecher der Revolutionsgarde sagte, eine Überprüfung habe ergeben, dass dieses Ziel nicht beschossen worden sei. Die Beschädigung des Terminals sei durch einen Fehler im amerikanischen Patriot-Luftabwehrsystem verursacht worden. Dessen Raketen seien auf dem Gelände eingeschlagen.

Das US-Militär erklärte, diese Darstellung sei falsch. Es habe sich vielmehr um einen kalkulierten und ungerechtfertigten iranischen Angriff gehandelt.An dem Flughafen wurden laut den kuwaitischen Behörden mindestens ein Mensch getötet und mehr als 60 verletzt – darunter Reisende und Mitarbeiter des Flughafens.

+++ Das US Repräsentantenhaus hat für eine Resolution votiert, die Präsident Trump zur Beendigung des Irankriegs zwingen soll – auch mit Stimmen von Republikanern.

Für einen Kampfeinsatz sei eine formelle Kriegserklärung durch den Kongress nötig, hieß es in der Resolution. Ausgenommen seien Einsätze, die zur Verteidigung der USA oder eines Verbündeten gegen unmittelbar bevorstehende Angriffe erforderlich seien. Für den Entschluss stimmten 215 Abgeordnete, 208 sprachen sich dagegen aus. Vier Abgeordnete von Trumps Republikanern stimmten mit den Demokraten und verhalfen deren Vorlage damit zum Erfolg.

Die Resolution des Repräsentantenhauses müsste nun noch vom Senat, der anderen Parlamentskammer, verabschiedet werden. Selbst falls es dazu kommen sollte, könnte der Präsident sein Veto gegen einen Entschluss beider Kammern einlegen. Um das Veto zu überstimmen, wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig - was sehr unwahrscheinlich erscheint.

+++ Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des Außenministeriums der USA auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe verständigt.

Nach Gesprächen in Washington hieß es in einer Erklärung, vorgesehen sei die Einrichtung von Zonen, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausübten. Die terroristische Hisbollah-Bewegung wird demnach aufgefordert, sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses - also aus dem Gebiet nahe der Grenze zu Israel - zurückzuziehen. Zudem soll die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel komplett einstellen. Details der Umsetzung sind noch unklar.

Die libanesische Regierung selbst ist keine Kriegspartei. Sie hat nur begrenzt Einfluss auf die pro-iranischen Hisbollah-Milizionäre. Die bisher vereinbarten Waffenruhen wurden zumeist gebrochen. Die andauernden Kämpfe im Libanon belasteten zuletzt auch verstärkt die USA-Iran-Gespräche über ein Kriegsende.

Mittwoch, 3. Juni

+++ Die Bundesregierung hat die jüngsten iranischen Angriffe auf Kuwait und Bahrain verurteilt.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte mit, Angriffe auf Unbeteiligte und insbesondere auf zivile Infrastruktur seien in keiner Weise hinnehmbar und müssten sofort eingestellt ‌werden. Auch das kuwaitische Außenministerium verurteilte die iranischen Drohnen- und Raketenattacken, bei denen wichtige und zivile Infrastruktur wie der internationale Flughafen beschädigt worden seien.

+++ Kuwait hat nach einem iranischen Drohnenangriff auf den internationalen Flughafen des Landes den kommerziellen Flugverkehr in Teilen wieder aufgenommen.

Das teilte die Luftfahrtbehörde des Landes mit. Zunächst würden nur Flüge der staatlichen Gesellschaft Kuwait Airways durchgeführt. Bei dem Angriff waren nach offiziellen Angaben ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden. Ein Sprecher des kuwaitischen Außenministeriums erklärte, mehrere feindliche Drohnen hätten ein Passagierterminal des Flughafens getroffen. Zuvor hatte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom von nächtlichen Angriffen des Iran auf Kuwait und Bahrain berichtet. Die USA wehrten nach eigenen Angaben mehrere Attacken ab und nahmen ihrerseits iranische Ziele ins Visier.

+++ Die Inflation im Iran ist nach Angaben von Experten auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen.

Der Verbraucherpreisindex in den städtischen Gebieten lag im Mai um mehr als 77 Prozent über dem Vorjahreswert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die Zentralbank berichtete. Die durchschnittliche Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate betrug knapp 54 Prozent. Der Iran steckt seit Jahren in einer Wirtschaftskrise. Der Krieg gegen die USA und Israel hat die Lage zusätzlich verschärft. Wichtige Industrieanlagen wurden beschädigt oder zerstört. Zudem lähmte die monatelange Internetsperre der Behörden den Onlinehandel und machte Tausende Menschen arbeitslos.

Im Iran, wie hier in der Hauptstadt Teheran, ist das Leben durch den Krieg deutlich teurer geworden. (AFP / ATTA KENARE)

+++ Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen größeren Angriff des Irans auf Ziele in der Golfregion abgewehrt.

Mehrere ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit. Als Reaktion auf Irans Angriffe seien zudem, wie es hieß, "Selbstverteidigungsschläge" auf eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus durchgeführt worden. Die Angaben des US-Militärs lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Unmittelbar zuvor hatten Kuwait und der Inselstaat Bahrain Angriffe mit Raketen und Drohnen gemeldet. Die beiden Staaten am Persischen Golf beherbergen wichtige US-Militärstützpunkte.

+++ Die US-Streitkräfte haben im Persischen Golf nach eigenen Angaben einen Öltanker mit einer Rakete angegriffen und damit außer Gefecht gesetzt.

Das unbeladene Schiff habe versucht, einen iranischen Hafen anzulaufen und sei daher vor der für Teherans Ölexport wichtigen Insel Kharg getroffen worden, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit. Die USA hatten Mitte April eine Blockade des gesamten Schiffsverkehrs gestartet, der in iranische Häfen ein- und ausläuft.

Dienstag, 2. Juni

+++ US-Präsident Trump bekräftigt ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran zum Iran-Krieg andauern.

"Fake-News-Berichte, wonach die Islamische Republik Iran und die USA vor einigen Tagen die Gespräche eingestellt hätten, sind falsch und irreführend", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social . "Die Gespräche zwischen uns laufen ununterbrochen weiter. Wohin sie führen, weiß man nie", so der US-Präsident weiter. Vor Trumps Post hatte die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtet, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr zwischen Teheran und Washington statt.

Nach Angaben von US-Außenminister Rubio ist Teheran bereit, über Aspekte seines Atomprogramms zu verhandeln, die das Land zuvor in Gesprächen ausgeklammert habe. Dies sei ‌jedoch keine Garantie für eine Übereinkunft zur Beendigung des Krieges, sagte Rubio vor Abgeordneten in Washington. Erste Voraussetzung für die laufenden Gespräche sei, dass die Regierung in Teheran die gesperrte Straße von Hormus wieder öffne und dies auch unmissverständlich bekanntgebe.

+++ Im Bemühen um eine Friedenslösung sind Vertreter aus Israel und dem Libanon erneut in Washington zusammengekommen.

Laut libanesischen Medienberichten ging es zunächst um die Lage in den Vororten von Beirut. Morgen werde dann über einen möglichen schrittweisen Abzug israelischer Truppen und eine umfassende Waffenruhe gesprochen. Daran hätten auch die USA und Israel ein ernsthaftes Interesse, hieß es. Der libanesische Ministerpräsident Salam erklärte, eine stabile Waffenruhe für das ganze Land sei das wichtigste Ziel der Gespräche. Die Runde auf Botschafterebene im US-Außenministerium ist die vierte seit Mitte April. Seitdem gilt offiziell eine Feuerpause. Diese ist jedoch brüchig.

+++ US-Präsident Trump und der israelische Premier Netanjahu sollen laut Medienberichten bei einem Telefongespräch hart aneinander geraten sein.

Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet, Trump habe Netanjahu mit Kraftausdrücken beschimpft. Auslöser für den Wutausbruch des Präsidenten war demnach eine vorherige Ankündigung Netanjahus, dass die israelische Armee wieder Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angreifen werde. Der Iran hatte daraufhin mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges gedroht. Trump habe Netanjahu deshalb unter anderem "You're fucking crazy" ("Du bist total verrückt") entgegengeschleudert. Auch der US-Nachrichtensender CNN berichtete von verbalen Attacken des US-Präsidenten gegen den isralischen Premier. Sowohl von israelischer Seite als auch aus dem Weißen Haus war dagegen nicht von solchen Beschimpfungen die Rede, israelische Kreise dementierten sie sogar.

+++ Israels Ministerpräsident Netanjahu hält an dem Ziel fest, die iranische Regierung stürzen zu wollen.

Die Führung in Teheran sei "dazu bestimmt, aus der Welt zu verschwinden", sagte Netanjahu bei einer Zeremonie zum Amtsantritt des neuen Leiters des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, Gofman. "Und wir werden ihr dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen." Einzelheiten dazu, wie genau dies gelingen soll, ließ er offen.

+++ Angesichts der Sperrung der Straße von Hormus will der Irak seine Rohölexporte per Pipeline und Lastwagen massiv ausweiten.

Die Ausfuhren durch Pipelines sollen in den kommenden Monaten von 220.000 ‌auf 770.000 Barrel pro Tag steigen, wie die Regierung mitteilte. Zudem seien Lieferungen per Lkw in Nachbarländer im Umfang von 420.000 Barrel pro Tag geplant. Das Kabinett billigte dafür ein Abkommen mit Syrien, um Rohöl über die Mittelmeerhäfen Banijas und Tartus zu verschiffen.

+++ Bei einem israelischen Angriff in der Stadt Tyrus im Süden des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums vier Menschen getötet worden.

Der Angriff nahe dem Krankenhaus Dschabal Amel fand demnach bereits gestern statt. Dabei seien zudem 127 weitere Menschen verletzt worden, darunter 39 Mitarbeiter der Klinik, teilte das Ministerium mit. Unter den verletzten Mitarbeitern befanden sich demnach vier Ärzte, 27 Krankenpfleger und acht Verwaltungsangestellte. "Vier von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand." Der Angriff habe außerdem "schwere und weitreichende Schäden auf den verschiedenen Stockwerken, in den Abteilungen und auf dem Parkplatz des Krankenhauses verursacht", hieß es weiter.

+++ Im Bemühen um eine Friedenslösung sind Vertreter Israels und des Libanon erneut in Washington zusammengekommen.

Die Gesprächsrunde auf Botschafterebene im US-Außenministerium ist die vierte seit Verkündung der Feuerpause Mitte April. Die Hisbollah lehnt die Gespräche in Washington ab. US-Präsident Trump hatte gestern zwar ein Ende der Kämpfe verkündet, dennoch gingen die Gefechte weiter.

+++ Mehr als drei Monate nach der Tötung des obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei hat der Iran ein dreitägiges Staatsbegräbnis angekündigt.

Die öffentliche Trauerfeier werde vermutlich Mitte Juni, zum Beginn des islamischen Monats Muharram, stattfinden, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Teherans, Tawakolisadeh, im Staatsfernsehen. Ein genaues Datum nannte er nicht. Die Feierlichkeiten sollen demnach in Teheran sowie in den heiligen Städten Ghom und Maschhad stattfinden, wo Chamenei beigesetzt werden soll. In Teheran soll die Zeremonie mindestens 24 Stunden dauern. Es wird mit 15 bis 20 Millionen Trauernden gerechnet. Chamenei war am 28. Februar, dem ersten Tag des Kriegs, bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden.

+++ Das israelische Parlament hat in erster Lesung für seine Auflösung gestimmt und damit einen weiteren Schritt in Richtung einer vorgezogenen Neuwahl getätigt.

106 von 120 Abgeordneten der Knesset stimmten in Jerusalem für einen entsprechenden Vorschlag der Regierungskoalition. Vor einer endgültigen Billigung muss der Vorschlag noch zwei weitere Lesungen passieren. Die Regierungsparteien hatten den Antrag zur Auflösung des Parlaments angesichts des drohenden Bruchs der Koalition eingebracht. Auslöser ist der Streit über die Frage, ob strengreligiöse Männer zum Militärdienst müssen. Jahrzehntelang waren sie davon befreit, seit zwei Jahren gilt das aber nicht mehr. Einen Termin für eine mögliche Neuwahl gibt es noch nicht.

+++ Bundeskanzler Merz hat zur Beruhigung der Lage im Libanon aufgerufen.

"Die Bundesregierung sieht die jüngste Eskalation der Gewalt im Süden des Landes mit großer Sorge", sagte Merz nach einem Treffen mit Ungarns neuem Ministerpräsidenten Magyar in Berlin. "Die Hisbollah muss sofort aufhören, die Menschen in Israel anzugreifen, und sie muss ihre Waffen niederlegen." Die Bundesregierung rufe auch Israel dringend dazu auf, die im April vereinbarte Waffenruhe einzuhalten. "Wir ermutigen Israel und Libanon, den eingeschlagenen Weg direkter Gespräche fortzusetzen."

+++ Nach Angaben der libanesischen Zivilschutzbehörde sind bei israelischen Luftangriffen im Süden des Landes mindestens acht Menschen getötet worden.

Die israelische Armee hatte Bewohner zuvor aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet von mehreren Angriffen, die alle mit Drohnen ausgeführt worden seien. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Militärs auch zwei Soldaten verletzt.

+++ Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan fordert einen nachhaltigen Waffenstillstand für den Libanon.

Die Terrororganisation Hisbollah müsse ihre Angriffe auf den Norden Israels einstellen, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Zugleich lobte sie US-Präsident Trump wegen dessen jüngster Initiative um eine Deeskalation zwischen Israel und der Hisbollah. Laut Alabali Radovan unterstützt Deutschland die libanesische Regierung. Diese sei die erste, die überhaupt bereit sei, die Hisbollah zu entwaffnen, meinte sie. Gestern hatte die Ministerin eine Libanon-Reise aus Sicherheitsgründen abgebrochen.

+++ Israel meldet weiteren Beschuss aus dem Libanon.

Trotz der von US-Präsident Trump verkündeten Einigung ist Israel nach Angaben der Armee vom Libanon aus beschossen worden. Am Morgen seien zwei auf den Norden Israels gerichtete Geschosse abgefangen worden, erklärten die israelischen Streitkräfte. Libanesische Medien hatten kurz vorher von weiteren israelischen Angriffen im Südlibanon berichtet. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz erklärte ihrerseits, sie habe am späten Montagabend im Südlibanon israelische Soldaten angegriffen.

+++ Im Bemühen um eine Friedenslösung kommen heute Vertreter aus Israel und dem Libanon erneut in Washington zusammen.

Die Gesprächsrunde im US-Außenministerium ist die vierte seit Verkündung der Feuerpause Mitte April. Vertreter der militant-islamistischen Hisbollah sind an den Gesprächen nicht beteiligt.

+++ Die militant-islamistische Hisbollah hat nach libanesischen Angaben einem US-Vorschlag zur Einstellung der Angriffe auf Israel zugestimmt.

"Die libanesischen Behörden haben die Bestätigung erhalten, dass die Hisbollah den US-Vorschlag für eine beidseitige Einstellung der Angriffe akzeptiert hat", erklärte die libanesische Botschaft in den USA. Demnach soll die Waffenruhe auf das gesamte Staatsgebiet des Libanons ausgeweitet werden. Zuvor hatte US-Präsident Trump von einem Gespräch mit hochrangigen Hisbollah-Vertretern berichtet und online mitgeteilt, er habe den israelischen Regierungschef Netanjahu und die Hisbollah zu einer Deeskalation bewegt. Auch Israel habe ihm ein Ende der gegenseitigen Angriffe zugesagt.

Netanjahu drohte derweil mit Angriffen auf die libanesische Hauptstadt Beirut, sollte die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel fortführen.

Montag, 1. Juni

+++ Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran für ein mögliches Rahmenabkommen im Iran-Krieg gehen nach Aussage von US-Präsident Trump weiter.

Diese würden in schnellem Tempo fortgeführt, schrieb der Republikaner auf der Plattform "Truth Social". Davor hatte der Sender CNBC Trump mit den Worten zitiert, dass sich die Gegenseite zu viel Zeit gelassen habe und dass die Verhandlungen anfingen, "sehr langweilig" zu werden.

+++ In New York tritt der UNO-Sicherheitsrat zusammen, um über den Krieg zwischen der libanesischen Islamisten-Miliz Hisbollah und Israel zu beraten.

Die Sondersitzung war von Frankreich beantragt worden. Die Regierung in Paris reagierte damit auf das jüngste Vorrücken der israelischen Armee im Süden des Libanon.

+++ Der Iran setzt seine indirekten Verhandlungen mit den USA über ein Ende der Kampfhandlungen aus.

Die Entscheidung sei wegen der anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon auf die mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz getroffen worden, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April eine Waffenruhe, die von der Hisbollah allerdings nicht anerkannt wird. Die militanten Islamisten setzten ihre Angriffe auf Israel fort, die israelische Armee wiederum rückte weiter in den Libanon vor.

Zudem gab es trotz einer ebenfalls ausgerufenen Feuerpause zwischen den USA und dem Iran begrenzte US-Angriffe auf militärische Infrastruktur im Iran, die Washington als vorsorgliche Maßnahme zum Schutz der eigenen Soldaten bezeichnet hat. Teheran reagierte mit Gegenangriffen, etwa auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten. Die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wurden über Vermittler wie Pakistan geführt.

US-Präsident Trump hat nach eigenen Worten jedoch keine Stellungnahme des Irans erhalten, dass die Islamische Republik die Verhandlungen mit den USA über Vermittler ausgesetzt habe.

+++ Bundesaußenminister Wadephul hat Israel und die Islamistenmiliz Hisbollah zu Zurückhaltung aufgerufen.

Der CDU-Politiker sagte in New York, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Daher sei die Hisbollah aufgefordert, alle Angriffe auf den Norden Israels sofort einzustellen. Zugleich müsse Israel die Verhältnismäßigkeit wahren und dürfe den Süden des Libanon nicht faktisch unbewohnbar machen, betonte Wadephul.

+++ Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan hat ihre für heute geplante Reise in den Libanon aus Sicherheitsgründen abgebrochen.

Nach einem Tankstopp in Zypern soll ihr Flugzeug nach Deutschlandfunk-Informationen nach Berlin zurückkehren. Die Entscheidung wurde mit einer akuten Zuspitzung der Sicherheitslage begründet. Am Vormittag hatte Israels Ministerpräsident Netanjahu die Armee angewiesen, auch Ziele in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut anzugreifen. Alabali Radovan wollte sich ein Bild von der Situation der Binnenflüchtlinge im Land machen.

Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (IMAGO / Dominik Butzmann)

+++ Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat die Armee angewiesen, Ziele in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut ‌anzugreifen.

Dies gab er in Jerusalem bekannt. Die Angriffe richten sich demnach gegen die militant-islamistische Hisbollah, die Israel immer wieder mit Raketen beschießt. Die israelische Armee rückt im Libanon seit Tagen weiter Richtung Norden vor. Zuletzt brachte sie die strategisch wichtige Kreuzfahrerburg "Beaufort" unter ihre Kontrolle.

+++ Im Krieg zwischen den USA und dem Iran werden neue gegenseitige Angriffe gemeldet.

Das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando "Centcom" schrieb auf X, man habe iranische Radar- und Drohnenkontrollanlagen in der Stadt Goruk und auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus attackiert. Dies sei als Maßnahme der Selbstverteidigung nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran geschehen.

Die iranischen Revolutionsgarden teilten ihrerseits mit, sie hätten einen vom US-Militär genutzten Stützpunkt attackiert, von dem aus Angriffe gegen den Iran gestartet worden seien. Ein Ort wurde nicht genannt. Die Armee Kuwaits gab an, das Land sei am frühen Morgen mit Raketen und Drohnen attackiert worden. In Kuwait ist US-Militär stationiert. Eigentlich gilt zwischen USA und Iran eine Waffenruhe.

+++ Israels Ministerpräsident Netanjahu wertet die Einnahme der Kreuzritterfestung Beaufort im Südlibanon als entscheidende Wendung.

Man sei vereint, entschlossen und stärker als jemals zuvor auf die Burg zurückgekehrt. Das israelische Militär erklärte, die Hisbollah habe aus der Region Angriffe ausgeführt. Der libanesische Ministerpräsident Salam warf Israel vor, den südlichen Libanon weitgehend zu zerstören. Dies sei ein Versuch, die Geschichte auszuradieren.

Eine israelische Flagge auf der Festung Beaufort im Süden des Libanon (AFP / -)

+++ Bundesaußenminister Wadephul hat sich besorgt über das Vorrücken der ‌israelischen Armee im Südlibanon geäußert.

Eine weitere Eskalation verschärfe die Lage und sorge für neue Fluchtbewegungen, erklärte der CDU-Politiker. Wadephul betonte die berechtigten Sicherheitsinteressen Israels, forderte aber auch den Schutz der Zivilbevölkerung beim militärischen Vorgehen gegen die Hisbollah. Der Außenminister rief zugleich die pro-iranische Miliz auf, ihre Angriffe auf den Norden Israels einzustellen. Auch die britische Außenministerin Cooper forderte ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon. Zugleich müsse die Hisbollah-Miliz ihre Angriffe auf Israel einstellen und sich entwaffnen. Alle Seiten müssten die ‌Waffenruhe ‌respektieren und ernsthaft verhandeln.

Sonntag, 31. Mai

+++ Der iranische Außenminister Araghtschi hat sich zurückhaltend zu den Aussichten auf ein baldiges Abkommen mit den USA geäußert.

Die Gespräche würden fortgesetzt, sagte Araghtschi staatlichen Medien zufolge. Er selbst wolle die Verhandlungen nicht beurteilen, bis ein klares Ergebnis vorliege. Zuvor hatte der iranische Chefunterhändler Ghalibaf erklärt, man werde eine Vereinbarung erst dann unterzeichnen, wenn konkrete Gegenleistungen gesichert seien. US-Medienberichten zufolge hatte Präsident Trump ein eigentlich fertig ausgehandeltes Abkommen mit - wie es heißt - "härteren Bedingungen" nach Teheran zurückgeschickt.

+++ Der Iran hat einem Medienbericht zufolge zahlreiche Tunneleingänge zu den 18 unterirdischen Raketenstellungen, die im jüngsten Krieg von den USA und Israel angegriffen wurden, wieder geöffnet.

Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Satellitenbilder. Demnach wurden 50 von 69 Tunneleingängen wiederhergestellt. Der Iran nutzte demnach Bulldozer und Muldenkipper, um die Zugänge zu den unterirdischen Abschussrampen wieder in Betrieb zu nehmen. Experten zufolge verfügt der Iran weiterhin über umfangreiche Raketenvorräte.

+++ Die ‌Bodentruppen der iranischen Revolutionsgarden haben Staatsmedien zufolge Stützpunkte von Separatistengruppen im Nordirak angegriffen.

Unklar blieb, welche Orte genau von den Angriffen betroffen waren. Dem Online-Portal "Rudaw Media Network" zufolge wurde unter anderem ein Stützpunkt in der autonomen Kurdenregion im Nordosten nahe der Stadt Erbil von einer iranischen Rakete getroffen. Es sei niemand verletzt worden, hieß es.

+++ Das israelische Militär hat eine strategisch wichtige Festung im Süden des Libanon eingenommen.

Nach israelischen Angaben drang die Armee weiter nach Norden vor und brachte die Kreuzritterburg Beaufort unter ihre Kontrolle - trotz einer vor mehr als sechs Wochen vereinbarten Waffenruhe. Ministerpräsident Netanjahu sprach von einer entscheidenden Wendung. Das Militär teilte mit, die Hisbollah habe aus der Region Angriffe ausgeführt. Man gehe etwa gegen Raketenabschussrampen der Miliz vor. Mit der Einnahme der rund 900 Jahre alten Kreuzfahrerburg Beaufort kontrolliert Israel die Stellung zum ersten Mal seit dem Abzug seiner Truppen aus dem Südlibanon im Jahr 2000.

+++ Die israelische Armee meldet eine Ausweitung ihres Bodeneinsatzes im Libanon.

Die Offensive werde auf zusätzliche Gebiete ausgedehnt, erklärte die Armee heute früh. So hätten israelische Soldaten etwa den Fluss Litani überquert. Dieser liegt 30 Kilometer nördlich von der israelischen Grenze entfernt im Libanon. Zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah gilt seit dem Mitte April offiziell eine Waffenruhe. Beide werfen einander Verstöße gegen die Vereinbarung vor und rechtfertigen ihre Angriffe jeweils mit mutmaßlichen Verstößen der Gegenseite.

Samstag, 30. Mai

+++ Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im Golf von Oman ein Schiff gewaltsam gestoppt.

Das unter gambischer Flagge fahrende Schiff habe sich einem iranischen Hafen genähert und sei den Anweisungen trotz Warnungen nicht nachgekommen, teilte das Regionalkommando CENTCOM mit. Hintergrund ist der anhaltende Konflikt mit dem Iran: Teheran hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus stark eingeschränkt, während die USA eine Seeblockade gegen Schiffe durchsetzen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen.

+++ Die israelische Armee weitet ihre Bodeneinsätze im Südlibanon aus.

Begründet wurde dies mit einer möglichen Zunahme von Raketenangriffen durch die Hisbollah-Miliz. Beide Seiten melden neuen Beschuss im Tagesverlauf. Der libanesische Ministerpräsident Salam sprach von einer gefährlichen Eskalation durch Israel. Zwischen dem Libanon und Israel gilt eine Waffenruhe, die Hisbollah ist davon aber kein Teil.

+++ Die britische Behörde UKMTO ruft Schiffsbetreiber auf, den Anweisungen des Irans in der Straße von Hormus Folge zu leisten.

Die Sicherheitslage sei weiter kritisch. Die Nichtbefolgung der Anweisungen könne zu einer raschen Eskalation führen. UKMTO warnte vor vorschnellen Schlüssen aus den laufenden Verhandlungen zwischen Teheran und Washington.

+++ Der CDU-Bundestagsabgeordnete ​Asghari hat ein Betätigungsverbot für die iranischen Revolutionsgarden in Deutschland gefordert.

Ashgari sagte der Nachrichtenagentur Reuters, in Deutschland seien die iranischen Geheimdienste sehr aktiv. Es sei daher unverständlich, dass es hierzulande immer noch kein Betätigungsverbot für die Revolutionsgarden gebe.

Die EU stuft die Revolutionsgarden mittlerweile als Terrororganisation ein. In Deutschland hat das Bundesinnenministerium die Tätigkeit der Organisation nach dem Vereinsrecht aber noch nicht untersagt.

Freitag, 29. Mai

+++ Ein Treffen im Weißen Haus ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

US-Präsident Trump saß zwei Stunden mit seinen Beratern zusammen. Zuvor hatte er angekündigt, bei diesen Beratungen eine Entscheidung über die Gespräche mit dem Iran zu treffen.

+++ Der Iran hat der US-amerikanischen Darstellung zum Stand der Gespräche über den Iran-Krieg widersprochen.

Wie iranische Nachrichtenagenturen berichteten, warf die Führung des Landes US-Präsident Trump vor, einen vorgetäuschten Erfolg zu inszenieren. Eine Einigung sei noch nicht erzielt worden. Konkret verweist das Regime den Angaben zufolge auf fehlende Einigkeit bei der Öffnung der Straße von Hormus und der Vernichtung von angereichertem Uran. Auch müssten zunächst eingefrorene iranische Vermögen freigegeben werden.

+++ US-Präsident Trump hat angekündigt, heute über eine Vereinbarung mit dem Iran zu entscheiden.

Er schrieb in sozialen Netzwerken, man werde heute eine finale Entscheidung treffen. Es gebe dazu ein Treffen im Situation Room im Weißen Haus. Zuvor hatte Vizepräsident Vance gesagt, man stehe kurz vor einem Abkommen.

+++ Irans Parlamentspräsident Ghalibaf hat betont, man habe kein Vertrauen in Zusagen von anderen.

Er schrieb auf der Online-Plattform X, das iranische Regime traue keinen Garantien oder Worten. Es werde sich nur auf Taten verlassen und auch erst dann handeln, wenn andere es zuerst täten. Offenbar bezieht sich Ghalibaf auf die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

+++ Die israelische Armee ist nach offiziellen Angaben weiter in den Libanon vorgedrungen.

Laut Ministerpräsident Netanjahu überquerte das Militär den Fluss Litani, etwa dreißig Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze. Die Luftwaffe sei in der libanesischen Hauptstadt Beirut und im Bekaa-Tal im Einsatz. Netanjahu erklärte, man die treffe die Hisbollah mit voller Wucht. Am Mittwoch hatte Israel seinen Militäreinsatz ausgeweitet und eine großes Gebiet im Süden des Libanon zur Kampfzone erklärt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sipa USA)

+++ Im Zuge des Iran-Kriegs haben in Deutschland die Preise für Energieimporte im April spürbar zugenommen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, fiel der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen mit gut 58 Prozent besonders stark aus. Bei Erdgas hätten die Importpreise lediglich um knapp 7 Prozent zugenommen. Insgesamt lag der Preisanstieg bei Energieimporten im April im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 31 Prozent.

+++ Nach den Berichten über Fortschritte in den Friedensverhandlungen sind die Ölpreise gefallen.

Im Wochenvergleich verloren die Notierungen der Nordseeöl-Sorte Brent und der US-Sorte WTI zwischen knapp neun und mehr als zehn Prozent. Experten schätzen, dass die Preise weiter sinken könnten, solange eine Einigung in Aussicht steht. Allerdings bleibt die Lage volatil. In der Vergangenheit hatten Berichte über Verzögerungen bei den Verhandlungen die Preise umgehend wieder steigen lassen.

+++ Im Libanon sind nach Angaben der Vereinten Nationen in der vergangenen Woche ‌jeden Tag im Durchschnitt elf Kinder bei israelischen Angriffen getötet oder verletzt worden.

Insgesamt seien in den vergangenen sieben Tagen 77 Kinder zu Schaden gekommen, teilte das Kinderhilfswerk der UN am Freitag mit. Die Zahl sei "erschütternd", sagte Unicef-Sprecher Ricardo Pires. Israel hat seine Angriffe auf den Libanon erheblich verstärkt und nimmt nach eigenen Angaben Ziele der Hisbollah-Miliz ins Visier, die mit dem Iran verbündet ist.

+++ Der Reis-Exporteur Thailand ist von den gestiegenen Düngemittelpreisen besonders betroffen.

Die Landwirtschaft in dem Land ist auf Importe angewiesen. Durch die Blockade der Straße von Hormus sind vor allem Düngemittel mit einem hohen Stickstoffgehalt nur eingeschränkt verfügbar. Dadurch drohen Engpässe beim Reisertrag. Thailand ist einer der größten Reis-Exporteure der Welt.

+++ Die USA und der Iran stehen nach Angaben von US-Vizepräsident Vance kurz vor einem Abkommen.

Man sei noch nicht am Ziel, aber habe in den Verhandlungen über eine Verlängerung des aktuellen Waffenstillstandes viele Fortschritte gemacht, sagte Vance in Washington. Es gebe Unstimmigkeiten, die die iranische Urananreicherung beträfen. Noch habe Präsident Trump einer Einigung nicht zustimmen können. Einen Medienbericht, wonach sich Unterhändler beider Seiten auf ein vorläufiges Rahmenabkommen verständigt haben, wies die iranische Seite zurück.

+++ Israel hat die Zusammenarbeit mit UNO-Generalsekretär Guterres aufgekündigt.

Anlass sei die Entscheidung, sein Land wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt in Konfliktgebieten auf eine „schwarze Liste“ zu setzen, schrieb der israelische UNO-Botschafter Danon im Onlinedienst X. Israel werde den Kontakt zu Guterres‘ Büro bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende des Jahres abbrechen. Danon bezog sich auf einen noch nicht veröffentlichten Bericht. Die Vereinten Nationen hatten im vergangenen Jahr von „glaubwürdigen Informationen“ über sexuelle Gewalt durch israelische Sicherheitskräfte gegen palästinensische Häftlinge gesprochen und dabei die Verweigerung des Zugangs für UNO-Inspektoren hervorgehoben.

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (picture alliance /ZUMAPRESS.com/Bianca Otero)

Donnerstag, 28. Mai

+++ Die israelische Armee hat erneut Ziele im Libanon angegriffen und dabei erstmals seit Wochen auch wieder Beirut attackiert.

Die Streitkräfte sprachen von einem gezielten Angriff auf die militant-islamistische Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt, ohne Einzelheiten zu nennen. Nach libanesischen Angaben wurde ein Wohngebäude getroffen. Informationen über mögliche Opfer gibt es bislang nicht. Zuvor waren aus dem Libanon bereits 14 Tote bei israelischen Angriffen auf den Süden des Landes gemeldet worden. Die israelische Armee gab ihrerseits den Tod einer Soldatin bei einem Drohnenangriff der Hisbollah im Norden Israels bekannt. Gestern hatte die Armee große Teile des Südlibanon zur Kampfzone erklärt und die Bevölkerung zur Flucht aufgerufen.

+++ Im Iran hat es seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6.000 Festnahmen gegeben.

Unter den Inhaftierten seien Demonstranten, Medienschaffende, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten, heißt es in einem Bericht von Amnesty International. Im selben Zeitraum seien außerdem 39 "politische" Todesurteile vollstreckt worden. Amnesty kritisiert auch, dass die iranische Bevölkerung fast drei Monate lang fast vollständig vom Internet abgeschnitten war. "Die Internetsperre war ein zentraler Pfeiler der Repressionsstrategie der Behörden und schuf die Voraussetzungen dafür, dass weitreichende Verstöße gegen das Völkerrecht ungestraft begangen werden konnten", heißt es in dem Bericht. Am Mittwoch hatte das Regime in Teheran angekündigt, den Zugang zum Netz wiederherzustellen.

+++ Kuwait hat iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf sein Staatsgebiet verurteilt.

Das Außenministerium des Golfstaates bezeichnete ‌die Angriffe als "schwere Eskalation und eklatante Verletzung der Souveränität und Sicherheit des Landes". Kuwait mache die Regierung in Teheran für die Vorfälle verantwortlich, hieß es. Der Iran hatte zuvor erklärt, dass er den US-Luftwaffenstützpunkt in der Region attackiert habe, von dem aus ein US-Luftangriff auf Ziele im Südiran gestartet worden sei. Er nannte aber kein konkretes Land.

+++ Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet worden.

Bei einem Angriff südlich der Küstenstadt Sidon wurden der staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge sechs Menschen getötet. Darüber hinaus seien zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff bei der Küstenstadt Tyrus getötet worden. NNA berichtete zudem von einer Attacke in der Stadt Sidon. Auch dort habe es Tote und Verletzte gegeben. Die libanesische Armee meldete zudem den Tod eines Soldaten infolge eines israelischen Luftangriffs in der Provinz Nabatija.

Dis israelische Luftwaffe hat die Region Nabatija im Süden des Libanon angegriffen. (picture alliance / Anadolu / Ramiz Dallah)

Israel berichtete unterdessen von einer getöteten israelischen Soldatin. Laut israelischen Medien starb sie bei einem Drohnenangriff der Hisbollah nahe der libanesischen Grenze.

+++ ​Die neue Eskalation im Iran-Krieg hat den Ölpreis in ‌die Höhe getrieben.

Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um mehr als 3,58 Prozent auf knapp 98 US-Dollar. Am Vortag war der Brent-Preis zeitweise noch um mehr als fünf Prozent gefallen.

+++ Zwischen Israel und der Hisbollah werden neue Angriffe gemeldet.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut im Süden des Libanon Stellungen der proiranischen Miliz angegriffen. Zugleich meldete die Armee, ein mutmaßlicher Drohnenangriff auf israelische Truppen im Süden des Landes sei abgewehrt worden. Die israelische Armee hatte zuvor große Teile des Südlibanon zu einer sogenannten "Kampfzone" erklärt und die Bevölkerung zur Flucht aufgerufen.

+++ Der Golfstaat Kuwait ist mit Raketen und Drohnen angegriffen worden.

Die Luftabwehr sei im Einsatz, die Attacken abzuwehren, teilte das Militär des Landes am frühen Morgen auf der Online-Plattform X mit. Zu möglichen Schäden und Opfern gab es zunächst keine Informationen. Woher der Beschuss erfolgte, wurde ebenfalls nicht mitgeteilt. Nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe gegen den Iran Ende Februar hatte Teheran wiederholt Raketen und Drohnen auf Kuwait sowie andere mit den USA verbündete Staaten am Persischen Golf abgefeuert.

+++ Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat einem Medienbericht zufolge auf einen US-Öltanker gefeuert.

Dieser habe die Straße von Hormus passieren wollen, meldet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung ⁠auf eine Militärquelle. Der Tanker sei daraufhin zur Umkehr gezwungen worden. Anschließend habe das US-Militär ⁠offenes Gelände in der Nähe von Bandar Abbas ‌angegriffen. Es seien keine Opfer oder Schäden gemeldet worden.

+++ Das US-Militär hat erneut Ziele im Iran angeriffen.

Nach Informationen mehrerer amerikanischer Medien wurde ein Militärgelände unter Beschuss genommen. Regierungsbeamte werden mit den Worten zitiert, von dem Areal sei eine Bedrohung für die amerikanischen Streitkräfte in der Region und den kommerziellen Schiffsverkehr in ‌der Straße von Hormus ausgegangen. Zudem habe das Militär mehrere iranische Drohnen abgefangen und ​abgeschossen, die eine ähnliche ‌Bedrohung dargestellt hätten.

Bereits in der Nacht zu Dienstag hatten die US-Streitkräfte Angriffe mit einer ähnlichen Begründung geflogen. Zuvor war eine Feuerpause für längere Zeit weitgehend eingehalten worden.

+++ Iranische Medien melden drei Explosionen östlich der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas.

Die Luftabwehr sei für mehrere ‌Minuten ‌aktiviert worden. Die Behörden untersuchten die ​Ursache der Explosionen. Bandar Abbas ist die Hauptstadt der Provinz Hormusgan und gilt als eines der wichtigsten militärischen Zentren des Irans im Golfraum und an der Straße von Hormus.

+++ Der Iran hält nach Aussagen eines hochrangigen Regime-Vertreters in den Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Kriegsende an Kernforderungen fest.

Teheran werde sich durch Präsident Trumps Rhetorik nicht von seinen "roten Linien" abbringen lassen, schrieb Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für Nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, in der Nacht auf der Plattform X. Trump hatte den Verhandlungsstand zuvor als für ihn noch nicht zufriedenstellend bezeichnet. Azizi nannte als rote Linien für sein Land das Recht auf Urananreicherung, die Kontrolle über die für den globalen Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus sowie die Aufhebung der Sanktionen.

Der Politiker ist soweit bislang bekannt nicht direkt in die Verhandlungen mit den USA eingebunden. Er fügte in seinem Post hinzu: "Offensichtlich sucht Trump nach einem Ausweg aus dieser strategischen Sackgasse und wechselt dabei zwischen Drohungen und Appellen zu einer Einigung".

+++ US-Präsident Trump macht sich nach eigener Darstellung keine Sorgen über die innenpolitischen Folgen ⁠eines anhaltenden Konflikts mit dem Iran.

Die Führung in Teheran habe sich getäuscht, wenn sie geglaubt habe, die anstehenden Wahlen zum Kongress im November würden ihn zu einem Abkommen zwingen. "Die Zwischenwahlen interessieren mich nicht", erklärte Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Ursprünglich hatte er in Aussicht gestellt, der Krieg würde nur einige Wochen dauern, inzwischen nähert dieser sich dem vierten Monat.

Der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten gilt in der amerikanischen Bevölkerung als unpopulär, etwa auch wegen steigender Preise an den Tankstellen und in den Supermärkten.