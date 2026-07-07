Vor dem NATO-Treffen

Wie die Regierung in Den Haag mitteilte, gehören dazu Partnerschaften mit Belgien bei der Luftverteidigung und mit Großbritannien bei Marineschiffen. Verteidigungsministerin Yesilgöz sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Niederlande strebten zudem weitere Gemeinschaftsprojekte mit Deutschland an.
Die Zusagen im Vorfeld des NATO-Gipfels machen nach Einschätzung von Beobachtern auch deutlich, dass die Mitgliedsländer ihre Verteidigungsausgaben wie von den USA gefordert erhöhen.
Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.