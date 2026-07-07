Vor dem NATO-Treffen
Niederlande kündigen Rüstungsprojekte für mehr als drei Milliarden Euro an

Die Niederlande wollen beim heutigen NATO-Treffen in Ankara Verteidigungsprojekte im Volumen von mehr als drei Milliarden Euro präsentieren.

    Ein Kind geht an einer Werbetafel für den NATO-Gipfel in Ankara, Türkei, vorbei.
    Nato-Gipfel in Ankara (picture alliance/Xinhua News Agency/Mustafa Kaya)
    Wie die Regierung in Den Haag mitteilte, gehören dazu Partnerschaften mit Belgien bei der Luftverteidigung und mit Großbritannien ⁠bei ⁠Marineschiffen. Verteidigungsministerin Yesilgöz sagte der ⁠Nachrichtenagentur Reuters, ‌die Niederlande strebten zudem weitere Gemeinschaftsprojekte mit Deutschland an. ​
    Die Zusagen im Vorfeld des NATO-Gipfels machen nach Einschätzung von Beobachtern auch deutlich, dass ​die Mitgliedsländer ihre Verteidigungsausgaben wie ‌von den USA gefordert erhöhen.
    Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.