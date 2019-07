Normalerweise ist die evangelisch-reformierte St. Stephani-und Bartholomäi-Kirche des kleinen ostfriesischen Dorfes Detern östlich von Leer nur der dort ansässigen Kirchengemeinde ein Begriff. Doch Matthias Kirschnereit, der künstlerische Leiter des Festivals Gezeitenkonzerte, schätzt gerade so anmutige geschichtsträchtige Orte wie die Kirche in Detern für anspruchsvolle Kammermusikabende. Einen solchen gab es dort am 6. August 2018: Der Bratscher Nils Mönkemeyer und der Pianist William Youn präsentierten in dem Gotteshaus ein facettenreiches Programm mit bekannten und weniger bekannten Originalwerken für Viola und Klavier sowie interessante Bearbeitungen für die zwei Instrumente.

Claude Debussy

Beau Soir

Benjamin Britten

Lachrymae op. 48

César Franck

Sonate A-Dur für Viola und Klavier

Franz Schubert/Franz Liszt

"Ständchen" und "Auf dem Wasser zu singen" in der Bearbeitung für Klavier solo

Rebecca Clarke

Sonata a-Moll für Viola und Klavier

Nils Mönkemeyer, Viola

William Youn, Klavier

Aufnahme vom 6.8.2018 in der St. Stephani-und Bartholomäi-Kirche Detern