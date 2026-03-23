Nils-Ole Book wird neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund. (Fotomontage) (picture alliance / Fußball-News Saarland / Fabian Kleer)

Book erhält laut Vereinsangaben einen Vertrag bis Sommer 2029 mit. Ricken bezeichnete Book als "Wunschkandidaten". Während seiner Tätigkeit bei Elversberg hatte der saarländiche Verein die Aufstiege von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geschafft. In der letzten Saison verpasste Elversberg den Aufstieg in der Bundesliga erst in der Relegation gegen Heidenheim, auch in dieser Saison gehört der Klub der Spitzengruppe.

Zentrale Aufgabe Books wird unter anderem die Organisation des personelle Umbruchs. Dortmund gab bereits die Trennung von mehreren Spielern im kommenden Sommer bekannt.

Am Sonntag hatten der BVB und der bisherige Sportdirektor Kehl die sofortige Trennung bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.