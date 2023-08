Leichtathletik-WM

Noah Lyles gilt als der aktuell schnellste Mann der Welt. (AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV)

Er lief die Strecke in 9,83 Sekunden. Silber ging an Letsile Tebogo aus Botswana, Bronze an den Briten Zharnel Hughes.

Gold über 10.000 Meter der Männer sicherte sich Joshua Cheptegei aus Uganda. Er setze sich in 27 Minuten und 51,42 Sekunden vor Daniel Ebenyo aus Kenia und den Äthiopier Selemon Barega durch. Es ist Cheptegeis dritter WM-Titel in Folge.

Den Weitsprung der Frauen gewann die Serbin Ivana Vuleta. Die Europameisterin setzte sich mit der Weltjahresbestleistung von 7 Metern 14 vor der US-Amerikanerin Tara Davis-Woodhall durch, Bronze ging an Alina Rotaru-Kottmann aus Rumänien. Die deutsche Titelverteidigerin Malaika Mihambo hatte wegen einer Verletzung nicht antreten können.

Im Siebenkampf der Frauen ging der Titel an die Britin Katarina Johnson-Thompson mit 20 Punkten Vorsprung auf Anna Hall aus den USA. Bronze holte sich die Olympia-Zweite Anouk Vetter aus den Niederlanden. Die Leverkusenerin Sophie Weißenberg belegte mit der persönlichen Bestleistung von 6.438 Punkten den siebten Platz.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.