Stockholm
Nobelpreis für Medizin an drei Immunforscher

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden US-Forscher Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell sowie an den Japaner Shimon Sakaguchi. Sie werden nach Angaben des Nobelkomitees in Stockholm für ihre Erkenntnisse über das menschliche Immunsystem ausgezeichnet.

    Ein Bildschirm zeigt die Fotos von Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi, denen der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie verliehen wurde, bei der Nobelversammlung des Karolinska Institutet in Stockholm, Schweden.
    Die Nobelpreise 2025 für Medizin gehen an drei Immunforscher. (Claudio Bresciani/TT News Agency/AP/dpa)
    Konkret geht es dabei um die Entdeckungen zur peripheren Immuntoleranz. Diese verhindert, dass das eigene Immunsystem dem Körper schadet. Die Entdeckungen, so die Begründung, hätten die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden - etwa gegen Krebs und Autoimmun-Erkrankungen - vorangetrieben.
    Im vergangenen Jahr ging der Nobelpreis für Medizin an die US-Forscher Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung von MicroRNA und deren Bedeutung für die Genregulierung.
    Die Nobelpreise sind mit umgerechnet knapp einer Million Euro dotiert. Morgen wird die Auszeichnung in der Kategorie Physik bekanntgegeben.
