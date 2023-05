Treffen in Helsinki

Der ukrainische Präsident Selenskyj (l) bei seinem Besuch in Finnland, zusammen mit Sauli Niinistö, Präsident von Finnland. (Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa)

Das erklärten die Regierungsspitzen von Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er war zu einem zuvor nicht angekündigten Treffen in die finnische Hauptstadt Helsinki gereist. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten die Vertreter der nordeuropäischen Länder, man werde die Ukraine im Kampf gegen Russland sowohl politisch, finanziell, humanitär als auch militärisch unterstützen. Die seit Kriegsbeginn an die Ukraine geleistete Hilfe dieser Länder beläuft sich nach deren Angaben bereits auf fast sechs Milliarden Euro. Auch die Vereinigten Staaten sagten Kiew weitere Unterstützung im Umfang von umgerechnet rund 270 Millionen zu. Es sollten unter anderem Munition für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars sowie Panzerabwehrwaffen, Raketen und Lastwagen geliefert werden, hieß es in Washington. Laut Verteidigungsminister Austin steuerten die USA seit Kriegsbeginn Militärhilfen im Wert von etwa 32 Milliarden Euro bei.

