Das Ergebnis der Stichwahl am Sonntag, 24. 9. 2023, um das Amt des Oberbürgermeisters im thüringischen Nordhausen, einer Industrie- und Hochschulstadt mit rund 41.000 Einwohnern, wird bundesweit mit Interesse verfolgt.

Jörg Prophet von der AfD geht als klarer Favorit ins Rennen. Sein Wahlerfolg wäre der dritte seiner Partei in Folge bei Kommunalwahlen, zuletzt in Sonneberg in Thüringen und in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt, wo die AfD erstmals ein hauptamtliches Bürgermeisteramt holte.

Bei der Wahl am 10. September 2023 erreichte keiner der sechs Kandidaten in Nordhausen die absolute Mehrheit. Prophet lag mit 42 Prozent der Stimmen vorn, Zweiter wurde der amtierende Oberbürgermeister von Nordhausen, Kai Buchmann, mit knapp 24 Prozent der Stimmen.

Der parteilose Buchmann zieht mit einer Belastung in die Stichwahl: Er war in diesem Jahr unter anderem aufgrund von Mobbing-Vorwürfen von seinem Amt suspendiert worden. Durch einen Verwaltungsgerichtsbeschluss ist er vor einigen Wochen in sein Amt zurückgekehrt. Das Disziplinarverfahren gegen ihn läuft aber weiter.

Anders als bei den Landratswahlen in Sonneberg hielten sich die Kandidaten der anderen Parteien mit einer geschlossenen Wahlempfehlung für Buchmann zurück. Denn das hatte in Sonneberg zu Unmut bei Wählerinnen und Wählern geführt. Von „Einheitsfront“ war die Rede.

Klare Meinungen kamen von anderer Seite: Jens-Christian Wagner, Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, hat bereits angekündigt, keine gemeinsamen Termine mit Prophet wahrnehmen zu wollen, sollte dieser die Wahl gewinnen. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, äußerte sich besorgt über die möglichen Folgen der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen.

Der 61-jährige Unternehmer gehört seit sechs Jahren der AfD an. Er ist Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Nordhäuser Kreistag und Stadtrat.

In seinem Wahlkampf beschränkte sich Prophet auf lokale Themen. Er will die lokale Wirtschaft stärken, mehr Radwege schaffen und den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Er will Nordhausen regional weiter aufwerten, die Zukunft der Schulen verbessern, mehr Bäume um die Stadt herum pflanzen, um sie CO2-neutral zu machen, aber auch mehr Parkplätze schaffen.

Er lobte auch die Arbeit des Theaters in Nordhausen, das für Lessing und die Aufklärung steht. Gleichzeitig forderte er, das Theater solle auch unterhalten und mit Events wie Jugendweihen und Vereinsjubiläen mehr Geld einspielen. Nach Einschätzung von Dlf-Landeskorrespondent Henry Bernhard geht es dabei indirekt um "Eingriffe in den Spielplan".

Der thüringische Landesverband der AfD, dem Jörg Prophet angehört, wird ebenso wie dessen Vorsitzender Björn Höcke vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Auch Prophet benutze die radikale Rhetorik seiner Partei, schimpfe über „Klima, Gender und Kriegsanleihen“, berichtet Dlf-Landeskorrespondent Henry Bernhardt. Er kritisiere die Holocaust-Gedenkkultur als „Schuldkult der Deutschen“ und stelle die alliierten Sieger des Zweiten Weltkriegs auf eine Stufe mit den Nationalsozialisten.

Kai Buchmann ist seit 2017 Oberbürgermeister von Nordhausen. 1967 in Nordhausen geboren, war der studierte Betriebswirt zuvor als Projektmanager und Referent der Geschäftsführung einer Klinik tätig.

Buchmann geht mit einer großen Belastung in die Stichwahl: Der Landrat hatte ihn im März 2023 wegen angeblicher Dienstpflichtverletzungen und aufgrund von Mobbingvorwürfen gegen die erste Beigeordnete der Stadt, Alexandra Rieger (SPD), vom Dienst suspendiert. Rieger war ebenfalls als Kandidatin in der Oberbürgermeisterwahl angetreten und wurde Dritte.

Durch einen Verwaltungsgerichtsbeschluss durfte Buchmann im August wieder ins Amt zurückgekehren. Das Disziplinarverfahren läuft jedoch weiter.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung sagte Buchmann nach einem Bericht des MDR , Nordhausen solle finanziell handlungsfähig bleiben, marode Straßen sollten saniert, Verwaltung und Feuerwehr modernisiert werden. Zu den rechtsextremen Vorwürfen gegen seinen politischen Gegner wollte er sich nicht äußern.

Glaubt man Passanten, ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung groß: Es müsse sich etwas ändern, auch wirtschaftlich sehe es nicht gut aus, heißt es. Außerdem gibt es große Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen – diese würden bevorteilt.

Bei den Landratswahlen in Sonneberg hatte AfD-Kandidat Sesselmann Flüchtlinge zum Wahlkampfthema gemacht - und war zum Landrat gewählt worden.

Nordhausen liegt in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Konzentrationslager Mittelbau-Dora. Von 1943 bis 1945 mussten 60.000 Menschen Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie in dem Lager leisten, 20.000 Menschen wurden von den Nazis ermordet.

Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hat bereits angekündigt, dass sie keine gemeinsamen Termine mit Prophet durchführen werde, sollte er zum Oberbürgermeister gewählt werden. Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner sagte, dass Prophet auch bei Veranstaltungen der Gedenkstätten unerwünscht sei.

Jörg Prophet inszeniere sich im Wahlkampf als "konservativer, sachorientierter vermeintlicher Saubermann", sagte Jens-Christian Wagner im Deutschlandfunk. Er sei aber ein "extrem rechter Geschichtsrevisionist, der sich von seinem Thüringer Parteichef Björn Höcke in nichts unterscheidet".

In von ihm selbst verfassten geschichtspolitischen Pamphleten habe Prophet die amerikanischen Befreier des KZ Mittelbau-Dora mit den Nationalsozialisten gleichgesetzt und ihnen Morallosigkeit unterstellt. Außerdem setze er den industriellen Massenmord in Ausschwitz mit britischen Luftangriffen auf Dresden gleich.

Er spreche wie viele aus der NPD und der AfD von einem sogenannten „Schuldkult“ - damit werde die Erinnerungskultur und die Arbeit in den Gedenkstätten diskreditiert. Das sei klassische Schuldumkehr, sagte Wagner.

Nach dem Erfolg Wagners im ersten Wahlgang habe die Stiftung etliche Briefe von Überlebendenverbänden und Angehörigen von KZ-Opfern erhalten. Sie hätten angekündigt, dass sie im Falle eines Wahlsiegs von AfD-Kandidat Prophet nicht mehr nach Nordhausen fahren könnten und das Rathaus nicht mehr betreten würden.

Er als Leiter der Gedenkstätte werde es Überlebenden und Angehörigen nicht zumuten, bei Veranstaltungen in Mittelbau-Dora neben Prophet zu sitzen, sollte dieser die Wahl gewinnen, sagte Gedenkstättenleiter Wagner. Dessen Teilnahme an Veranstaltungen sei in der Gedenkstätte nicht erwünscht.

Bei einem Erfolg des AfD-Kandidaten in Nordhausen würde die AfD erstmals in Deutschland einen Oberbürgermeister stellen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, zeigte sich über die möglichen Folgen einer solchen Wahl besorgt. Ihre Bedeutung gehe weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er rief die Wählerinnen und Wähler in Nordhausen auf, sich bewusst zu machen, dass die Auswirkungen der Abstimmung langfristig sein würden. Im kommenden Jahr finden in Thüringen auch Landtagswahlen sowie mehrere Kommunalwahlen statt.

„Antisemitische Ideologie darf nirgendwo in ein wichtiges Amt wie das des Bürgermeisters einziehen“, warnte Klein laut Agenturberichten. Gerade in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Konzentrationslager Mittelbau-Dora wäre das ein Schlag ins Gesicht für die Opfer der Schoah und ihrer Nachkommen, betonte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung.

Der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sieht die Gedenkarbeit schon jetzt „hochgradig symbolisch beeinträchtigt“. Wenn an der Spitze der Stadt jemand stehe, der die NS-Verbrechen kleinrede und den Holocaust verharmlose, entstehe ein „ungeheurer Schaden“, warnte er.

Die Gedenkstätte arbeite seit 30 Jahren eng mit der Stadt zusammen. Die bisherigen Oberbürgermeister seien den Überlebenden des KZ Dora und den Angehörigen der Opfer mit Ehrlichkeit, Offenheit und einer Portion Demut entgegengetreten. Das alles stehe jetzt zur Disposition.

Bauvorhaben in der Gedenkstätte müssten von der Stadtverwaltung genehmigt werden. Die Zufahrtswege in die Gedenkstätte seien städtisch gepflegt und ausgeschildert, bis hin zur Pflege des Ehrenfriedhofs, der derzeit umgestaltet werde. Dort wurden im April 1945 verstorbene KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter bestattet. Die AfD habe bereits angekündigt, dass die Umgestaltung des Friedhofs eingestellt wird. Es genüge, dort eine Wiese zu haben und ein Schild hinzustellen.

