Medienberichte

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un reist angeblich nach Russland. (AP)

Ein Zug, in dem sich Kim befinden soll, habe Pjöngjang in Richtung der Grenze zu Russland verlassen, melden mehrere südkoreanische Medien unter Berufung auf Regierungsquellen. Eine Bestätigung gab es zunächst weder aus Nordkorea noch aus Russland. Den Berichten zufolge könnte Kim am Rande eines Wirtschaftsforums in Wladiwostok mit Russlands Präsidenten Putin zusammentreffen.

Über eine mögliche Begegnung der beiden Politiker hatten US-Medien bereits vor einigen Tagen berichtet. Im Westen wird befürchtet, dass sich Russland Nachschub an Waffen und Munition für den Angriffskrieg gegen die Ukraine sichern will. Im Gegenzug könnte das weitgehend abgeschottete und arme Land von Russland moderne Technik für Satelliten und Atom-U-Boote erhalten.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.