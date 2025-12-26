Weitere Fabriken geplant

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un (imago / SNA / Vladimir Smirnov)

Machthaber Kim Jong Un ordnete den Bau weiterer Munitionsfabriken an. Die Armee habe wachsenden Bedarf an Waffen, erklärte er. Pjöngjang hatte in den vergangenen Jahren seine Raketentests deutlich verstärkt. Beobachtern zufolge zielt das Land darauf ab, seine Präzisionsfähigkeiten zu verbessern, die USA und Südkorea herauszufordern sowie Waffen zu testen, bevor diese an den Verbündeten Russland geliefert werden.

Nordkorea und Russland sind seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor fast vier Jahren enger zusammengerückt. Kim stellte dem Aggressor Putin Waffen wie Langstreckenraketen zur Verfügung. Zudem wurden tausende nordkoreanische Soldaten zur Unterstützung Russlands entsandt

