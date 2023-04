Diplomatie

Norwegens Außenministerin Anniken Huitfeldt: Mitarbeiter der russischen Botscvhaft in Oslo werden ausgewiesen (dpa/Russian Foreign Ministry)

Bei den Beamten handele es sich um Geheimdienstmitarbeiter, die unter dem Deckmantel einer diplomatischen Stellung in Norwegen tätig seien, hieß es in einer Erklärung. Norwegens Außenministerin Huitfeldt sagte, man gehe damit einen wichtigen Schritt, um russischen Geheimdienstaktivitäten entgegenzutreten und nationale Interessen zu schützen. Die betroffenen Personen müssten das Land in Kürze verlassen.

Das russische Außenministerium kündigte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS bereits an, auf die Ausweisung zu reagieren.

Weiterführende Informationen

