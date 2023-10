Krieg in Nahost

Notlager für zehntausende Menschen in Israel geplant

Wegen der fortgesetzten Angriffe aus dem Gaza-Streifen müssen zehntausende Menschen in Israel ihre Häuser verlassen und in Notlagern untergebracht werden. Wie die "Times of Israel" berichtet, erwägt die am Golf von Akaba gelegene Stadt Eilat die Errichtung einer Zeltstadt. Mehr als 60.000 Menschen seien inzwischen in der Hafenstadt angekommen.

23.10.2023