Iran-Krieg

Nouripour: Rückkehr an den Verhandlungstisch wird schwer

Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour geht davon aus, dass die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und Iran andauern werden. Der Vizepräsident des Bundestags sagte im Deutschlandfunk, am Ende des Tages werde es Gespräche geben müssen, derzeit sei es aber schwer, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.