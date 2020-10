Die Redewendung "once in a blue moon" bezeichnet etwas, was sehr selten vorkommt. Tatsächlich gibt es nur knapp alle drei Jahre einen blauen Mond. Zuletzt war dies im März 2018 der Fall.

Zum nächsten Blauen Mond kommt es erst am 31. August 2023. Da der Mond dann auch der Erde recht nah steht, wird es – so viel ist sicher – um den blauen vermeintlichen "Supermond" viel Aufregung geben.

Allerdings ist die Definition des blauen Mondes nicht ganz eindeutig. Dass es der zweite Vollmond eines Monats sein soll, geht auf einen Artikel in der US-Zeitschrift "Sky and Telescope" im Jahr 1946 zurück. Der Autor hatte im traditionsreichen Bauern-Jahrbuch über einen blauen Mond einige Jahre zuvor gelesen.

Blaue Monde sind selten

Aber er hatte die Erklärung missverstanden. Laut dem Jahrbuch ist ein blauer Mond der dritte von vier Vollmonden, die innerhalb einer Jahreszeit auftreten. Nach dieser Regel leuchtet erst am 22. August des kommenden Jahres ein Blauer Sommer-Mond.

Egal, welche Variante man auswählt: Blaue Monde sind recht selten. Und sie haben nichts mit der Farbe zu tun, in der der Mond leuchtet.

Vollmonde sind immer eindrucksvoll – und am Wochenende steht ein Stück rechts des blauen Mondes unser Nachbar Mars, der rote Planet.