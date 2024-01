Ukraine-Militärhilfe

Deutschland hat 18 "Leopard 2"-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert - aber nur wenige sind einsatzfähig (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Wie der Grünenpolitiker Schäfer mitteilte, sind von den im März vergangenen Jahres gelieferten 18 Leopard-2-Kampfpanzern nur sehr wenige im Einsatz. Zum einen fehle es an Ersatzteilen, zum anderen habe es Fehler der Ukraine bei Reparatur-Versuchen gegeben. In einem Schreiben an die beteiligten Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann forderte Schäfer rasche Abhilfe. Vor allem müssten die fehlenden Ersatzteile beschafft werden. Der Grünenpolitiker hatte vor Weihnachten zusammen mit Verteidigungsminister Pistorius eine Reparaturwerkschaft der Industrie in Litauen besucht.

