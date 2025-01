Energiewende

Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme zum Beispiel arbeite mit Zahlen, mit denen sich die Atomkraft offensichtlich gar nicht rechnen solle, schrieb Stelter in einem Beitrag für das Handelsblatt . Zwei jüngere Studien zeigten eindeutig, mit einem Mix aus Erneuerbaren und Atomkraft würde man Milliarden sparen und das Ziel der klimaneutralen Stromerzeugung sicher erreichen. Es sei kein Wunder, dass die Internationale Energieagentur ebenfalls in einer aktuellen Studie von einer Renaissance der Atomenergie ausgehe. Ähnlich hatte sich die Leiterin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen am Münchner Ifo-Institut, Pittel, geäußert. Die neue Bundesregierung sollte unabhängig prüfen lassen, ob eine Reaktivierung von Kernkraftwerken möglich wäre und zu welchen Kosten , sagte Pittel dem Spiegel. Deutschland hätte so eine zusätzliche Quelle für wetterunabhängigen, CO2-freien und günstigen Strom.