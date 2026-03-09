Iran-Krieg

Ein Ölfeld in der Wüste Saudi-Arabiens (Archivbild) (picture alliance / dpa / epa Ali Haider)

Die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent wurde zeitweise für fast 120 US-Dollar je Fass gehandelt – es umfasst 159 Liter. Am Freitag hatte der Ölpreis noch bei rund 90 Dollar gelegen. Damit beläuft sich der Anstieg seit Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche auf inzwischen rund 50 Prozent. Derzeit passieren wegen des Iran-Kriegs kaum noch Schiffe die Straße von Hormus. Die Meerenge ist der zentrale Seeweg für Öl- und Gastransporte aus dem Nahen Osten. Rund 6 Prozent der deutschen Rohöl-Importe stammen laut Statistischem Bundesamt aus dem Nahen Osten, genauer aus dem Irak mit etwa 4 Prozent sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien mit jeweils circa einem Prozent. Die wichtigsten Rohöl-Lieferanten Deutschlands sind Norwegen und die USA mit jeweils rund 16-einhalb Prozent, gefolgt von Libyen mit fast 14 Prozent. Medienberichten zufolge erwägen die führenden westlichen Industriestaaten der G7 eine Freigabe von Erdöl-Notreserven.

Wegen der Folgen des Iran-Kriegs ist auch der Dax auf den tiefsten Stand seit Monaten gefallen. Der deutsche Leitindex notierte unterhalb der Marke von 23.000 Punkten.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.