Mittlerer Osten

Dubai war erneut das Ziel iranischer Angriffe. (picture alliance / Zoonar / FRANK PETERS)

Das Schiff eines kuwaitischen Staatskonzerns lag im Hafen von Dubai und wurde nach Angaben des Betreibers am Rumpf beschädigt. Außerdem habe es einen Brand an Bord gegeben, hieß es. Es bestehe die Gefahr einer Ölpest in den umliegenden Gewässern. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Der Iran attackierte erneut auch Israel mit Raketen. In Tel Aviv wurden nach Angaben des Rettungsdienstes acht Menschen verletzt. Außerdem gab es Schäden an Gebäuden.

Die USA führten erneut Angriffe auf die zentraliranische Stadt Isfahan durch. Dort befindet sich die größte Nuklearforschungsanlage des Landes. Über mögliche Opfer oder Schäden ist noch nichts bekannt. Die israelische Armee ging zudem im Süden des Libanon weiter gegen die militant-islamistische Hisbollah vor und tötete nach eigenen Angaben dutzende ihrer Kämpfer. Außerdem seien Waffenlager, Kommandoposten und unterirdische Schächte der Miliz zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.