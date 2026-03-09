Landtagswahl in Baden-Württemberg

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir lässt sich auf der Wahlparty seiner Partei feiern. (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Özdemir sagte am Abend in Stuttgart, man habe die Wahl gewonnen. Bereits zuvor hatte er die Christdemokraten zu einer erneuten Zusammenarbeit aufgerufen und ihnen eine Partnerschaft auf Augenhöhe angeboten. Die Grünen liegen nach Auszählung fast aller Wahlbezirke knapp vor der CDU, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. CDU-Spitzenkandidat Hagel sprach von einer Niederlage für seine Partei. Er schloss aus, sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Hagel nannte das Ergebnis für die CDU bitter. Man habe stärkste Kraft werden wollen und dies nicht erreicht.

SPD-Spitzenkandidat Stoch erklärte, er werde wegen des schlechten Abschneidens der Sozialdemokraten seine Ämter als Landes- und Fraktionschef zur Verfügung stellen. Der FDP-Spitzenkandidat Rülke kündigte seinen Rücktritt vom Landesvorsitz an.

In Baden-Württemberg waren rund 7,7 Millionen Menschen berechtigt, ihre Stimme abzugeben - unter ihnen waren erstmals auch 16- und 17-Jährige. Die Wahlbeteiligung stieg um gut 6 Punkte auf rund 70 Prozent.

