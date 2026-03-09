Nach der Wahl in Baden-Württemberg

Auch bei einem Sieg mit nur einer Stimme Vorsprung würden sie den Ministerpräsidenten stellen.
Der unterlegene CDU-Spitzenkandidat Hagel kündigte harte Verhandlungen mit den Grünen über eine Fortsetzung der Koalition an. Allerdings gebe es keinen Automatismus zur Bildung einer Landesregierung, sagte Hagel in der CDU-Zentrale in Berlin. Er verwies darauf, dass die CDU auf genauso viele Sitze im Landtag komme wie die Grünen. Daraus erwachse ein klarer inhaltlicher Anspruch.
Die CDU hatte bei der gestrigen Wahl 29,7 Prozent der Stimmen erreicht, die Grünen kamen auf 30,2 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.