Nach der Wahl in Baden-Württemberg
Özdemir lehnt Forderung nach Teilung der Amtszeit ab

Grünen-Spitzenkandidat Özdemir hat nach dem knappen Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg den Regierungsanspruch seiner Partei unterstrichen. Forderungen aus der CDU nach einer Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten lehnte er ab. Die Grünen hätten die Wahl gewonnen, sagte Özdemir in Stuttgart.

    Der grüne Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir am Wahlabend
    Özdemir unterstreicht den Regierungsanspruch der Grünen. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)
    Auch bei einem Sieg mit nur einer Stimme Vorsprung würden sie den Ministerpräsidenten stellen.
    Der unterlegene CDU-Spitzenkandidat Hagel kündigte harte Verhandlungen mit den Grünen über eine Fortsetzung der Koalition an. Allerdings gebe es keinen Automatismus zur Bildung einer Landesregierung, sagte Hagel in der CDU-Zentrale in Berlin. Er verwies darauf, dass die CDU auf genauso viele Sitze im Landtag komme wie die Grünen. Daraus erwachse ein klarer inhaltlicher Anspruch.
    Die CDU hatte bei der gestrigen Wahl 29,7 Prozent der Stimmen erreicht, die Grünen kamen auf 30,2 Prozent.

