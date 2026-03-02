Reaktion auf Beschuss durch Hisbollah

Israel hat einen Luftangriff auf Beirut gestartet. (AFP / -)

Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt. Israel reagierte seinerseits mit Luftangriffen. Nachrichtenagenturen berichten von Explosionen in den südlichen Vororten Beiruts, einer Hochburg der Hisbollah. Nach Angaben der libanesischen Regierung wurden mehr als 30 Menschen getötet und fast 150 verletzt. Inzwischen gab die Regierung in Jerusalem eine zweite Angriffswelle bekannnt.

Israel setzte außerdem in der Nacht seine Attacken auf den Iran fort. Hier ist über mögliche Schäden oder Opfer noch nichts bekannt. Der Iran nahm heute früh seinerseits wieder seine Luftangriffe auf Israel auf. Unter anderem in Tel Aviv gab es Raketenalarm.

In Washington teilte US-Präsident Trump mit, dass er von einer mindestens noch vier Wochen dauernden Militäraktion gegen den Iran ausgehe. Der Chef des iranischen Sicherheitsrats, Laridschani, wies Angaben Trumps zurück, wonach die neue Übergangsführung seines Landes Gespräche mit dem US-Präsidenten gewünscht habe. Man werde nicht mit den USA verhandeln, schrieb Laridschani auf X.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.