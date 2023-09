Russischer Angriffskrieg

Sie seien auf dem Weg zum Kap Tarkhankut auf der Halbinsel Krim gewesen, teilte das Ministerium über Telegram mit. Von Seiten der Ukraine gab es bislang keine Stellungnahme. Die Angaben können nicht von unabhängiger Seite überprüft werden. Zudem wehrte die russische Armee nach eigenen Angaben über dem Schwarzen Meer zwei ukrainische Drohnen ab.

Bei dem russischen Drohnenangriff auf den Donauhafen der Stadt Ismajil wurden Behördenangaben zufolge weitreichende Schäden an der Infrastruktur angerichtet. Etwa 17 Drohnen seien abgeschossen worden, teilte der Gouverneur der Region Odessa mit. Der Hafen von Ismajil wurde in der Vergangenheit für den Export von ukrainischem Getreide genutzt. Im Juli hatte der Kreml ein Abkommen zur Ausfuhr des Getreides über das Schwarze Meer nicht mehr verlängert. Staatschef Putin will heute in Sotschi mit dem türkischen Präsidenten Erdogan darüber beraten, wie ukrainisches Getreide künftig außer Landes gebracht werden kann.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.