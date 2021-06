Es ist eine kleine Gruppe Australier, die in Japan eingeflogen ist. Rund 30 Athletinnen, Trainer und einige Mitarbeiter. Natürlich sind sie frisch geimpft und getestet ins Flugzeug gestiegen und gleich nach der Ankunft in Tokio musste auch direkt ins Röhrchen gespuckt werden.

Softballspielerin Jade Wall versuchte sich kurz vor dem Abflug schon mal mental auf eine lange Prozedur einzustellen: "Wir wissen, dass es dort ein bisschen langsam vorangehen wird, wir viele Tests machen müssen. Aber wir wollen dort sicher ankommen und alles dafür tun, um uns in Japan auch nicht anzustecken."

Zur Einstimmung auf die Spiele wollen Wall und ihre Mitstreiterinnen einige Partien gegen japanische Teams austragen. Für die Australierinnen hängt die Latte hoch. Sie haben bereits vier Mal Olympiamedaillen mit nach Hause gebracht.

"Hätten sie eigentlich herzlich begrüßen können"

Von Tokio ging es für das Team mit einem Bus direkt nach Ota, einer 220.000 Einwohner zählenden Stadt, rund drei Stunden nördlich von Tokio. Für die nächsten Wochen dürfen sie ihr Hotel nur zum Training verlassen.

Dieser Japaner findet das gut, wie er beim japanischen Fernsehsender FNN News sagt:"Sie sollen den Kontakt mit der Öffentlichkeit so weit wie möglich vermeiden, insofern mache ich mir keine Sorgen."

Denn alles, was die Australier brauchen, soll ihnen das Hotelpersonal besorgen. Diese Japanerin bedauert das ein wenig: "Wären wir weiter beim Impfen, hätten wir sie eigentlich herzlich begrüßen können."

"Diese Athleten sind sich ihrer großen Verantwortung bewusst."

Daraus wird aber nichts, Japan behandelt zudem Geimpfte bislang wie alle anderen. Die Australier werden nun die ersten sein, die über einen langen Zeitraum das erleben, was wahrscheinlich für alle Athletinnen und Athleten gilt. Sie halten sich nur in ihrer Blase auf. Das sehen die bisherigen Planungen vor.

Der australische Delegationsleiter Ian Chesterman stört sich daran erstmal nicht: "Wir sind sehr zufrieden mit den bisherigen Vorschriften, und es kommen ja in den Juni-Playbooks noch mehr Details. Ich denke, auch diese Athleten sind sich ihrer großen Verantwortung bewusst."

Der Verantwortung sicher, aber ob sie auch mit den Hotelregeln klarkommen, wenn ihnen über Wochen möglicherweise nicht mal ein Plausch auf dem Flur erlaubt ist, geschweige denn gemeinsam zu essen. So jedenfalls war es bei den deutschen Wasserspringern kürzlich in Tokio.