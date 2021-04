Stilistisch trennt diese beiden Genre einiges. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass zeitlich nur wenige Jahre zwischen ihnen liegen. Florian Noack stellte in seinem Konzert ohne Publikum romantisch bis spätromantische Werke von Brahms, Ljadow und Medtner in der ersten Konzerthälfte, Musik, die sich stilistisch rund um die jazzigen 20er-Jahren sortiert, in der zweiten gegenüber. Insgesamt spielte er ein Programm, in dem einige Unbekannte auf echte Klassiker trafen. In der ersten Hälfte etwa Brahms berühmte 6 Klavierstücke, aus denen vor allem das Intermezzo in A-Dur meist gespielt wird, und Ljadows "Variationen über ein polnisches Thema". Die zweite Hälfte lebt von ihrem Witz und Esprit: In "Isoldina" verarbeitet Clément Doucet Themen aus Wagners "Tristan und Isolde" und Florian Noack beweist sich als pfiffiger Arrangeur.

Anatoli Ljadow

Variationen über ein polnisches Thema, op. 51

Nikolai Medtner

aus "Vergessene Weisen", op. 40

Johannes Brahms

6 Klavierstücke, op. 118

Maurice Ravel

Sonatine

Francis Poulenc

Trois mouvements perpétuels

Clément Doucet

Isoldina

Ernst Fischer

Die träumende Melodie

Kurt Weil / Florian Noack

Die Moritat von Mackie Messer

George Gershwin

The Man I love

Do it again

George Gershwin / Florian Noack

What causes that

Florian Noack, Klavier

Aufnahme vom 17.12.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln