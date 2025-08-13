Gedenken an Mauerbau

SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Sie sagte im Deutschlandfunk, zwar habe die Wissenschaft sich in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Mauerfall viel mit dem Thema beschäftigt. Dennoch gebe es Lücken. Zupke nannte Stichworte wie die gesundheitlichen und sozialen Langzeitfolgen von politischer Repression. Auch die Frage der Weitergabe von Traumata von einer Generation an die nächste sei ein Thema. Es sei wichtig, zu verstehen, was die Erfahrungen der Opfer der SED-Diktatur mit einer Gesellschaft machten.

Die Bundesbeauftragte kritisierte zudem , dass in Deutschland kein einziger Lehrstuhl für die Geschichte der DDR eingerichtet worden sei. Demgegenüber stünden beispielsweise 15 Lehrstühle für bayerische und fränkische Landesgeschichte.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.