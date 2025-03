An der Kundgebung in Istanbul beteiligten sich hunderttausende Menschen. (AFP / ANGELOS TZORTZINIS)

In den kommenden Wochen solle es jeden Mittwoch in Istanbul und jeden Samstag in einer anderen Stadt Demonstrationen geben. Imamoglu rief seine Landsleute aus dem Gefängnis heraus zur Einheit auf. An der Demonstration gestern in Istanbul hatten sich hunderttausende Menschen beteiligt. Viele Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Erdogan.

Behörden bestätigen Terrorvorwurf gegen schwedischen Journalisten Joakim Medin

Gegen den in der Türkei am Donnerstag festgenommenen schwedischen Journalisten Joakim Medin wurden inzwischen Terrorvorwürfe erhoben. Er wird nach Behördenangaben unter anderem der Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK beschuldigt. Seine Inhaftierung habe nichts mit seiner journalistischen Tätigkeit zu tun, hieß es.

Güler: Erdogan wird sich öffentlichem Druck aus dem Ausland nicht beugen

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.