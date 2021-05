Orthodoxes Ostern bis zu fünf Wochen später Heute ist Ostern!

Es gibt Feiertage, die sind einfach, denn sie finden immer am selben Datum statt – egal in welchem Jahr. Mit Ostern ist das aber eine ganz andere Sache: Mal fällt das Ostereiersuchen in den März, mal liegt es im April. Der Grund für das Herumeiern des Osterdatums liegt im Mondkalender begründet.

Von Dirk Lorenzen

