Naher Osten

Der mit der Hisbollah verbündete libanesische Parlamentsvorsitzende Berri sprach von einem Massaker und Kriegsverbrechen Israels. In Gedenken an die Opfer der Vorfälle und aus Protest sollen Schulen und Universitäten im Libanon heute geschlossen bleiben.

Israels Armee deutete an, sich auf eine Vergeltung vorzubereiten. Generalstabschef Halevi habe am Abend eine Lagebesprechung abgehalten, die sich auf die Bereitschaft in allen Bereichen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive konzentriert habe.

UNO: Entwicklungen äußerst besorgniserregend

Die Vereinten Nationen warnten angesichts der jüngsten Geschehnisse mit Nachdruck vor einer Eskalation in Nahost. Diese Entwicklungen seien äußerst besorgniserregend, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie in einem äußerst instabilen Kontext verliefen, sagte UNO-Sprecher Dujarric.

Durch die zeitgleiche Explosion Hunderter sogenannter Pager waren gestern rund 2.750 Menschen im Libanon verletzt worden, neun Menschen starben. Die explodierten Funkempfänger waren Medienberichten zufolge vermutlich von israelischen Agenten mit Sprengstoff präpariert worden. Viele hätten aus einer Lieferung gestammt, die die Hisbollah in den vergangenen Tagen erhalten habe. Israelische Agenten hätten die in Taiwan hergestellten Geräte vor der Ankunft im Libanon abgefangen und mit jeweils etwa 25 bis 50 Gramm Sprengstoff bestückt. Das taiwanesische Unternehmen wies allerdings eine Verbindung zu den Geräten von sich.

Hisbollah will Kämpfe erst bei Erreichen einer Waffenruhe in Gaza einstellen

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr kommt es im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon fast täglich zu Konfrontationen zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär. Auf beiden Seiten gab es infolge des gegenseitigen Beschusses Tote - die meisten von ihnen im Libanon. Rund 60.000 Israelis mussten ihre Häuser und Wohnungen im Norden Israels verlassen.

Die Hisbollah will die Kämpfe erst bei Erreichen einer Waffenruhe in Gaza einstellen. Israel will, dass sich die Hisbollah-Miliz wieder hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht - so wie es die UNO-Resolution 1701 vorsieht, um die Rückkehr der Bewohner im Norden des Landes zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.