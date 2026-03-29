Iran-Krieg

Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar (Archivbild) (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Russian FM Press Service)

Diese hätten ihre volle Unterstützung für baldige Gespräche zwischen Washington und Teheran in Pakistans Hauptstadt bekundet, sagte er im Staatsfernsehen. Bei den Beratungen ging es zudem um die Auswirkungen des Krieges, darunter die Blockade der Straße von Hormus.

Ob es tatsächlich zu Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kommt, ist derzeit ungewiss. Medienberichte, die USA würden einen Einsatz von Bodentruppen vorbereiten, hatten den Ton verschärft. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf erklärte, Washington signalisiere Verhandlungsbereitschaft, plane aber heimlich einen Bodenangriff. Der Iran werde keine Demütigung akzeptieren.

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Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.