Diplomatie

Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar (Archivbild) (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Russian FM Press Service)

Dies gebe Anlass zu Optimismus, dass ein positives und dauerhaftes Ergebnis in Reichweite sei, erklärt Dar. Zuvor hatte ⁠Ministerpräsident Sharif US-Präsident Trump zu dessen "außergewöhnlichen Bemühungen" um den Frieden gratuliert. Pakistan sei entschlossen, die Gespräche fortzusetzen, und hoffe, ‌die nächste Runde bald auszurichten, so Sharif.

Die USA stehen nach Trumps Angaben kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump auf der Plattform "Truth Social". Dagegen hieß es von iranischer Seite, die Darstellung Trumps, die Meerenge werde in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, entspreche nicht den Fakten. Man werde die Straße von Hormus auch künftig kontrollieren.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.