Israel torpediere mit seiner Siedlungspolitik im Westjordanland alle Wege zu einer Zwei-Staaten-Lösung, sagte er im Deutschlandfunk. Der Diplomat betonte, zwar versuche die Europäische Union Teile das Assoziierungsabkommens mit Israel auszusetzen. Allerdings blockierten dies Länder wie Deutschland. Damit bleibe die EU ohne Wirkung. Die SPD-Außenpolitikerin Siemtje Möller appellierte an die Bundesregierung, ihre Haltung zu überdenken.
Gestern hatten Frankreich und Belgien Palästina als Staat anerkannt, nach Australien, Kanada, Großbritannien und Portugal. Bundesaußenminister Wadephul erklärte, für Deutschland stehe die Anerkennung Palästinas eher am Ende eines Prozesses hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.