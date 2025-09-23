Salah Abdel Shafi, Palästinas Botschafter in Österreich (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Bianca Otero)

Gestern hatten Frankreich und Belgien Palästina als Staat anerkannt, nach Australien, Kanada, Großbritannien und Portugal. Bundesaußenminister Wadephul erklärte, für Deutschland stehe die Anerkennung Palästinas eher am Ende eines Prozesses hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung.

