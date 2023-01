Panzer-Lieferungen

Güler (CDU): Deutschland hätte schon im Frühjahr 2022 vorangehen können

Die CDU-Politikerin Serap Güler begrüßt, dass Deutschland offenbar Panzer an die Ukraine liefern will. Diese Entscheidung komme aber insgesamt zu spät. Dass überhaupt Bewegung in die Debatte gekommen sei, habe man den Briten zu verdanken.

Zerback, Sarah | 25. Januar 2023, 07:19 Uhr