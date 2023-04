Ungarn-Besuch

Papst Franziskus besucht Ungarn. Er wird von Ministerpräsident Orban begrüßt. Rechts sitzt Katalin Novak, Präsidentin von Ungarn. (Andrew Medichini / AP / dpa / Andrew Medichini)

Er wird am Vormittag geflüchtete Menschen aus der benachbarten Ukraine treffen.

Die Begegnung findet in der Elisabethkirche in Budapest statt. Gestern hatte der Papst einen menschenwürdigen Umgang mit Migranten angemahnt. In einer Ansprache in Budapest vor Vertretern der Regierung und der Zivilgesellschaft rief das Oberhaupt der katholischen Kirche die Europäische Union dazu auf, sichere und legale Korridore für Flüchtlinge zu ermöglichen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine warnte Franziskus vor einem um sich greifenden Nationalismus.

