Ungarn-Besuch

Papst Franziskus in der Kirche St. Elisabeth in Budapest (Darko Vojinovic / AP / dpa / Darko Vojinovic)

Diese habe sich bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine großherzig gezeigt, erklärte der Papst bei einem Besuch der Elisabethkirche in Budapest. Dort war Franziskus am Vormittag unter anderem mit Vertretern von Hilfsorganisationen zusammengekommen. Am Nachmittag steht in der ungarischen Haupstadt eine Begegnung mit Jugendlichen an. Erwartet werden mehr als 10.000 junge Menschen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 29.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.