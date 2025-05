Australiens Premierminister Albanese ist Favorit bei der Parlamentswahl. (IMAGO / AAP / MICK TSIKAS)

In ersten Meldungen nach Schließung der Wahllokale ist von einem Sieg der sozialdemokratischen Labor Party und von Premierminister Albanese die Rede. Der konservative Herausforderer Dutton, früher Verteidigungs- und Innenminister in Australien, brachte während des Wahlkampfes seine Nähe zur Politik von US-Präsident Trump in Bedrängnis.

Bei der Wahl sollten alle 150 Sitze im Unterhaus und gut die Hälfte der Sitze im Senat neu besetzt werden. In Australien herrscht Wahlpflicht. Rund 45 Prozent der etwa 18 Millionen Wahlberechtigten gaben ihre Stimme bereits vor dem Wahltag ab.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.