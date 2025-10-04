Tschechien

Der ehemalige tschechische Regierungschef Babis bei der Parlamentswahl. (picture alliance / Anadolu / Lukas Kabon)

Aller Voraussicht nach werden insgesamt sechs Parteien ins Parlament einziehen. Die Stimmen werden fortlaufend ausgezählt. In der Regel liegen die Ergebnisse aus kleinen ländlichen Wahlkreisen zuerst, aus den Großstädten dagegen erst später vor. Änderungen sind daher nicht ausgeschlossen. Mehr als acht Millionen Menschen waren aufgerufen, die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus - der wichtigeren der beiden Parlamentskammern - neu zu besetzen.

Streit um Ukraine-Unterstützung

Im Wahlkampf hatte der Umfragefavorit Babis ein Ende der Waffenlieferungen seines Landes an die Ukraine angekündigt. Zudem versprach er niedrigere Steuern und günstigere Energiepreise. Die Regierungskoalition warnte dagegen vor den Bedrohungen durch Russland und kündigte eine schrittweise Erhöhung der Verteidigungsausgaben an. "Jetzt geht es um alles", lautete ihr Slogan.

