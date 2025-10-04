Andrej Babis jubelt über den Erfolg seiner Partei ANO bei den Parlamentswahlen in Tschechien. (picture alliance / CTK / Katerina Sulova)

Aller Voraussicht nach werden insgesamt sechs Parteien ins tschechische Parlament einziehen. Der Sieg des Multimilliardärs Babis könnte gravierende Folgen für die Haltung des Landes gegenüber der Ukraine haben. Tschechien ist unter der von Fiala angeführten Mehrparteienregierung bislang ein entschlossener Verbündeter der Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland. Tschechien lieferte Rüstungsgüter, nahm zahlreiche ukrainische Flüchtlinge auf und rief eine "Munitionsinitiative" ins Leben.

Unter einer von Babis geführten Regierung könnte das Land sich in dieser Frage der Slowakei und Ungarn annähern, den derzeit Russland politisch am nächsten stehenden EU-Staaten. Babis plegt ein gutes Verhältnis zu dem slowakischen Regierungschef Fico und dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban.

