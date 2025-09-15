Kommunalwahlen in NRW: Ein Wahllokal in Bielefeld. (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Ein wichtiges Thema dürfte dabei das Abschneiden der AfD sein, die ihren Wähleranteil im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl fast verdreifachen konnte. Der AfD-Bundesvorsitzende Chrupalla bezeichnete das Wahlergebnis als "großen Erfolg". Man sei Volkspartei und trage eine große Verantwortung für Deutschland. Stärkste Kraft im bevölkerungsreichsten Bundesland wurde erneut die CDU. Ministerpräsident und Landesparteichef Wüst sprach von einem "großartigen Ergebnis". Die CDU bleibe "Kommunalpartei Nummer eins".

Wüst und die SPD-Landesparteichefin Philipp kündigten an, sich bei den bevorstehenden Stichwahlen um Oberbürgermeisterämter gegenseitig zu unterstützen, falls dabei auch AfD-Politiker zur Abstimmung stehen. Dies ist in Hagen, Duisburg und Gelsenkirchen der Fall.

Die Grünen zeigten sich enttäuscht über das Abschneiden ihrer Partei. Mit dem Ergebnis sei man hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben, teilten die Landesvorsitzenden Zeybek und Achtermeyer in Düsseldorf mit.

