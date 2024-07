Wahl in Frankreich

Brandmaier: "Aus wettbewerbstechnischer Sicht keine gute Nachricht"

Der Wahlerfolg der Linken in Frankreich erfülle die Wirtschaft mit Sorge, sagt Patrick Brandmaier von der deutsch-französischen Handelskammer in Paris. Er befürchtet, dass das Land an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen könnte.