Bundesfamilienministerium

Das Nachrichtenportal "Zeit Online" meldet unter Berufung auf den bisher unveröffentlichten Gesetzentwurf, mit dieser Summe bleibe die Grünen-Politikerin deutlich hinter den von ihr ursprünglich geforderten 12 Milliarden Euro zurück. Ein Ministeriums-Sprecher sagte, die politischen Gespräche seien noch nicht abgeschlossen.

Mit der Kindergrundsicherung will Paus Leistungen für Familien zusammenfassen und erhöhen. Finanzminister Lindner von der FDP will im Bundesetat dafür allerdings weniger Geld bereitstellen, als von Paus gefordert. Die Ministerin hatte in dieser Woche im Kabinett die von Lindner geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen blockiert.

