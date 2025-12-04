Chat-Affäre

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. (AP / Omar Havana)

Durch die Weitergabe der Pläne über die Messenger-App Signal seien möglicherweise Soldaten in Gefahr gebracht worden, heißt es in einem Bericht des Generalinspekteurs, über den mehrere Medien berichten. Das Pentagon sieht Hegseth entlastet, weil keinerlei geheime Informationen veröffentlicht worden seien. Über die Einstufung entscheidet der Minister.

Hegseth war im März in die Kritik geraten, weil er Details über bevorstehende Luftangriffe auf Ziele der Huthi-Rebellen im Jemen in der Signal-App weiter verbreitet hatte. In einer der Chatgruppen wurde - versehentlich - der Chefredakteur des Nachrichtenmagazins "The Atlantic", Goldberg, mit aufgenommen. Abgeordnete forderten daraufhin eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls.

