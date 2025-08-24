Trump hatte Tausende von Nationalgardisten im Juni bereits nach Los Angeles geschickt, kürzlich folgte Washington D.C., und nun Chicago? (Archivbild) (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Wie die "Washington Post" meldet, erwägt das Pentagon mehrere Optionen, darunter die Entsendung einiger Tausend Angehöriger der zum Heer gehörenden militärischen Reserveeinheit. Präsident Trump hatte angedeutet, auch gegen die ebenfalls von den Demokraten geführte, drittgrößte Stadt des Landes im Bundesstaat Illinois vorzugehen. Er behauptete, es gehe um den Kampf gegen eine angeblich ausufernde Kriminalität. Illinois’ Gouverneur Pritzker und Chicagos Bürgermeister Johnson warfen Trump vor, Chaos zu stiften. Nachdem Trump Los Angeles und Washington D.C. als Testgelände für autoritäre Übergriffe genutzt habe, spiele er nun offen mit dem Gedanken, andere Bundesstaaten und Städte zu übernehmen, meinte Pritzker.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.