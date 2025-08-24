Trump hatte Tausende von Nationalgardisten im Juni bereits nach Los Angeles geschickt, kürzlich folgte Washington D.C., und nun Chicago? (Archivbild) (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Jeffries erklärte gegenüber dem Sender CNN, Trump rede lediglich Krisen herbei, um Bundessoldaten zu entsenden. Der Demokrat reagierte damit auf Medienberichte, wonach das US-Verteidigungsministerium im September die Nationalgarde auch in Chicago einsetzen wolle.

Nach Informationen der "Washington Post" plant die Regierung den Einsatz tausender Nationalgardisten in der Stadt im Bundesstaat Illinois. Präsident Trump hatte Einsätze in Chicago und New York bereits angedeutet. Beide Städte werden von den Demokraten regiert. Trump begründete die Pläne erneut mit einer angeblich zunehmenden Kriminalität und Obdachlosigkeit. So hatte er zuvor bereits bei den Einsätzen der Nationalgarde in Los Angeles und der Hauptstadt Washington argumentiert. Die Statistiken widerlegen die Behauptungen des Präsidenten.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.